瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎

瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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他认为，若缺乏这样的保护措施，那么与欧盟的协议方案将难以获得多数支持。
梅德在12月18日接受《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)采访时表示：“瑞士从人员自由流动中获益良多，我们希望维持这一政策。”
梅德同时指出，由于人口结构变化，未来瑞士经济仍需依赖国外的技术工人。“不过，近年来的移民规模过于庞大。”
在他看来，民众担忧与负面联想很多钱程度上源于庇护移民问题。梅德批评道，庇护制度在执行中出现的问题让移民问题更加复杂化，目前的经济移民与劳动力市场现状或庇护系统的核心初衷之间缺少相关性，给社会资源带来更大压力，并主导了移民话题的讨论。
可是“没有来自国外的常规工人，瑞士将几乎无法运转。我相信民众明白这一点，”梅德强调。就控制移民而言，他对移民税持怀疑态度，认为其官僚且低效。
梅德还指出，企业界有责任认真对待民众的担忧和恐惧。“但这是经济界无法单独完成的努力。当前的基础设施并非为如此多的人口而设计，亟需在这方面加紧投资，”他补充道。
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