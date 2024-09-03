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瑞士党派主席希望向雇佣外国员工的公司征税

自由民主党主席伯卡特呼吁向企业征收移民税。
自由民主党主席伯卡特呼吁向企业征收移民税。 Keystone-SDA

作为瑞士政府与欧盟(EU)谈判的一部分，自由民主党(FDP/PLR)主席蒂埃里·伯卡特(Thierry Burkart)公开支持对瑞士企业征收移民税。

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Keystone-SDA

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伯卡特希望瑞士在欧盟劳动力自由流动事宜上考虑实施此类手段。9月2日发行的《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung )登载了对这位阿尔高州联邦院议员的采访，他说，瑞士企业吸引了来自海外的熟练员工，他们为瑞士的繁荣做出了贡献，与此同时，更多的人也会产生更多的成本，比如瑞士因此需要更多的教师和医生。他表示：“如果为此征税，那么就要由企业来权衡其中利弊。”

取缔医学专业人数配额

在这位联邦院议员看来，显然需要一个保障条款“以便瑞士能够有效地管理移民”。而欧盟必须对瑞士做出让步。不过，除了征收移民税等可自行采取的手段外，瑞士政府还必须改变自己的政策。

伯卡特举了医学专业入学人数配额的例子，他认为这个配额应当取缔。“我们让瑞士学生难以进入医学专业学习，同时却要从国外引进40%的医生，这种做法令人无法接受。”

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