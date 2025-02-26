瑞士军队技术服务供应商涉嫌欺诈

欺诈或不信任：军工企业RUAG再次因管理问题遭诟病。 Keystone-SDA

瑞士联邦审计部门认为，瑞士军事技术企业RUAG MRO涉嫌欺诈，缺乏诚信环境及透明度，并滋长不良企业文化。

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瑞士联邦审计局(Swiss Federal Audit Office, SFAO)在2月24日公布的三份审计报告中呼吁RUAG MRO进行整改。

审计局对RUAG MRO的管理和运营进行了调查。这家瑞士军工企业涉嫌欺诈，特别涉及Leopards 1型坦克交易以及库存管理。调查发现令人吃惊。

2020年，RUAG公司经历业务重组和资产剥离以来，先后由5位公司经理坐镇。然而，频繁换帅不利于企业的平稳管理和大方向的把控。

管理层缺乏连续性也导致无法与董事会建立信任关系。RUAG MRO对此也表示认同。

审计局同时对瑞士联邦国防部作为该企业所有者的角色提出了批评，建议国防部发挥更加积极的作用，并恢复保存联邦、RUAG以及国防部下属的武器采购机构armasuisse之间的会议记录。此外，国防部对企业的评估过于乐观。

关于RUAG MRO Holding AG RUAG MRO Holding AG是一家总部位于伯尔尼的技术集团，主要为瑞士军队提供安全领域的服务。该公司成立于2019年10月，并于2020年1月开始运营，完全由瑞士政府持有。其业务涵盖地面、空中、创新组织(RIO)和房地产等领域，主要涉及军事系统的维护、系统支持和物资管理。RUAG MRO Holding AG的成立源于对原RUAG控股公司的重组，旨在提高IT安全性，将军事和民用业务分离。2022年6月，随着BGRB Holding AG的解散，重组正式完成。目前，RUAG MRO Holding AG作为瑞士军队的技术服务提供商，继续在安全和军事支持领域发挥关键作用。

可能存在欺诈行为

瑞士联邦审计局还审查了Leopard 1及2型坦克的相关交易，并发现采购过程中存在违规行为。RUAG委托NFK律所进行外部调查。调查尚在进行中。

在审计局的报告中，该企业涉嫌欺诈证据充分。据悉，至少有一名前高管牵涉其中。特别是，瑞士政府金融监管部门发现，设备以远低于市价的价格出售。

多笔与经济价值不符的交易损害了公司的利益。

此外，在意大利的商业活动中还存在罚款和拖欠增值税的情况。经济损失可达数千万瑞郎。

缺乏监管

库存管理也不到位。RUGA担负着军用储备的管理工作，却被指未经许可擅自调用设备出售给第三方。

尽管军队和其后勤基地都有权对RUAG进行监督或审计，但双方均未尽到责任。联邦审计局建议二者担负起监管库存的职责。

鉴于外部审查尚在进行中，审计局的调查结果尚未形成最终定论。审计局表示将遵循“无罪推定”原则。RUAG MRO表示将竭尽全力继续推动企业文化变革。