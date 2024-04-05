瑞士右翼党派递交限制移民动议

根据这项动议，2050年前常驻居民人口不得超过1000万。 KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

瑞士人民党正在为限制进入瑞士的移民人数做出新的努力。该党现已递交“拒绝1000万瑞士人！”动议(可持续性动议)。

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瑞士人民党于周三(4月3日)向伯尔尼的联邦秘书处送呈11.46万个签名，要求在宪法中加入一个关于“可持续性人口发展”的新条款。

按照这项动议，2050年前瑞士的常驻居民人口不得超过1000万。政府随后应基于出生率制定一个限额。如果2050年前瑞士的常驻居民总数达到950万人，联邦委员会与议会则必须采取行动。

举例来说，届时临时入境者将不再能获得永久居留证，家庭团聚也将受到限制。带有豁免或保护条款的国际协议将必须重新谈判。如果这些还不足以限制人口数量，那么必须取消与欧盟签订的《人员自由流动协议》。

该党当日发表的一份声明称，这项动议的高支持率“表明民众迫切要求瑞士能可持续和独立控制移民数量”。

刚获选接替马尔科·基耶萨(Marco Chiesa)担任人民党主席的马塞尔·德特林(Marcel Dettling)表示，该党动议显示出“移民问题将怎样再次被独立管理”。他指出：“如今来瑞士的外国人太多了，很多是不该来的。我们想要的是有节制的能造福于瑞士及瑞士人民的移民。”