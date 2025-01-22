瑞士將再次就環境議題舉行全民投票

青年綠黨在這裡啟動環境責任動議，他們希望迫使經濟界尊重地球極限。 Keystone / Peter Schneider

近年來，瑞士多次就環保議題​​舉行全民公投，2月9日一項「環境責任動議」將再次交由國民在投票箱前做出裁決。青年綠黨的這個公民動議要求應10年內經濟的發展必須顧及到地球的極限。反對者認為，該動議不利於瑞士的繁榮。

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5月27日，瑞士耗盡了大自然能為全年提供和更新的資源。因此這一天被命名為“瑞士過量日”(wiss-Overshoot-Day)，這個指標是由非政府組織「全球足跡網路」(Global Footprint Network)制定並得到了瑞士政府的確認。

換句話說，這意味著如果全世界每個人都像瑞士人這樣生活，人類將需要2.5個地球。

2023年2月，青年綠黨提出了「在地球能負擔的範圍內、負責任地發展經濟」的公民動議。 2月9日，瑞士選民將針對此動議(也稱「環境責任動議」)進行表決。

動議呼籲什麼？

該動議呼籲瑞士制定一項憲法條款，規定必須在大自然及其再生能力允許的範圍之內開展經濟建設，這意味著經濟活動消耗的資源或排放的污染物不應超過地球的承受能力。

為此，瑞士有義務大幅減少本國消費對環境造成的影響，讓其不再超越地球所能承受的極限。具體而言：根據瑞士綠色和平組織的研究，為了不超過地球極限，人均二氧化碳足跡必須減少90%以上。

聯邦和各州必須在十年內實現這一目標。動議委員會並未明確說明應如何實施此動議，但呼籲政府不要採取任何會導致社會不公的措施。

什麼是地球極限？

2009年斯德哥爾摩大學的一個研究機構-斯德哥爾摩復原力中心提出了這個地球極限的概念。它定義了人類若想在安全的生態系中生存，所不可逾越的九條界線。

該動議涉及了這九條界限中的六條： 氣候變遷、生物多樣性喪失、水資源消耗、土地利用以及氮和磷的排放。

根據綠色和平組織最近的一項研究，瑞士在生物多樣性喪失、氣候變遷、水資源消耗和氮排放方面已經超過了極限。

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支持者的論點

青年綠黨認為，環境保護必須是憲法制約的重點事項，並應成為經濟和社會的遵守規範。

他們的這項動議旨在保護人類生存基礎，讓每個人都能獲得健康的食物、乾淨的飲用水和乾淨的空氣。

動議委員會認為，經濟發展對超越地球極限負有主要責任，因為經濟消耗的資源遠遠超過了大自然所能再生的範圍，導致了環境危機、極端天氣現象和生態系統不可逆轉的變化。

反對者的觀點

瑞士政府和議會都對該動議持否定態度，認為它太過於激進。尤其是10年的期限更不切實際。

想要遵守這項期限，聯邦政府必須採取極為嚴厲的措施，這將對經濟和社會產生負面影響。

聯邦委員會在針對此項動議發表意見時寫道：該動議「會造成巨大的轉型成本，這對國家來說是不可能、也是無法承受的。」

瑞士政府也強調，憲法中已經包含了許多關於永續發展的條款並認為，這些現有條款已經足夠，無需補充。

傘式組織瑞士經濟聯合會(Economiesuisse)則指出，低資源消耗也是貧窮的一種表現。

該組織指出，全世界只有15個國家的生態足跡小於1個地球，符合動議的要求。這些國家主要包括阿富汗、海地和馬達加斯加等局勢不穩的國家。

誰贊成，誰反對？

這項由青年綠黨提出的動議得到了包括綠黨、社會民主黨(SP)及其青年黨(Juso)、綠色和平組織、小農協會和氣候老人組織在內的眾多政黨和非政府組織的支持。 83名瑞士科學家也在聲明中表示了支持。

然而，該動議卻很難說服左翼和環保組織以外的群體。在聯邦大廈的辯論中，瑞士人民黨(SVP)、自由民主黨(FDP)、中間黨甚至綠色自由黨的代表和商界都反對該動議。

其他國家怎麼做？

一些歐洲國家已經或正在收緊保護資源的法律架構。尤其是法國、義大利、德國、奧地利、荷蘭和瑞典。

例如，法國的《環境法》規定，向循環經濟轉型的過度是在尊重地球極限的同時實現中性生態足跡。

在德國，2021年的永續發展策略規定，地球極限是製定所有政治決策的基礎。

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(編輯：Samuel Jaberg，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)