瑞士政府反对设定人口上限提案

3月21日，瑞士政府对人民党提出的将瑞士人口限制在1000万以内的公民动议表示反对，并就其理由进行了说明。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士联邦委员会在当天发表的声明中指出，该上限设定将损害瑞士的繁荣、经济增长和安全，并建议立法者及选民投否决票。
瑞士右翼保守派人民党于上届选举中以反移民立场赢得国民院近三分之一的席位。该党呼吁为瑞士人口设定1000万人的上限。其动议认为，“无节制的移民”令瑞士的基础设施不堪重负，推高了房屋租金。该党派为其动议征集到11.4万支持签名，通过了瑞士直接民主制度下的全民公投标准。
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截至2024年9月，瑞士人口达到903万。由于瑞士本地劳动力基本无法满足本地企业的用人需求，许多移民为了高薪收入来到瑞士工作。
瑞士人民党一直在推动反对外国人的各类动议。按照其提案，如果瑞士人口接近1000万人，政府就要通过限制移民遏制人口增长，尤其针对寻求庇护者。然而，这项计划也会将高素质移民拒之门外。
瑞士经济联合会(Economiesuisse)批评了这一想法并指出，如果企业雇佣外籍员工受限，瑞士经济也将受挫。瑞士政府表示同意并强调，瑞士依赖外国的劳动力供给。
瑞士联邦委员会称：“如果要永久限制移民，瑞士将不得不采取有损其经济繁荣，且有悖于自身国际义务的措施。”
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联邦委员会同时重申，对新移民人数的严格限制也将威胁到瑞士与欧盟间的人员自由往来协定。瑞士政府于去年12月与欧盟达成新协议，该协议给予瑞士在某些情况下限制移民的保障条款，同时确保劳动力的供应。
联邦委员会“承认，移民和人口增长带来一些挑战。然而，为了保持竞争力和创新力，瑞士企业将继续依靠外籍员工的力量。”
该动议目前已进入议会议程。议员们将有一年多的时间讨论商榷。相关全民公投日期目前尚未确认。
瑞士联邦移民局2月20日的最新统计显示(德外部链接)，瑞士2024年净移民人数下降。
2024年，外国常住人口净移民人数与上一年相比下降了15.6%，为83’392人。来自欧盟/欧洲自由贸易联盟地区的移民人数为12’0546人，占移民总人数的70.7%(减少9937人，下降-7.6%）。来自第三国的移民人数为50’061人，比上一年减少1’009人，下降2.4%。
与此同时，78’906名外国永久居民离开了瑞士：这意味着移民离开人数比上一年增加4.8%。共有60’597名欧盟/欧洲自由贸易联盟国民(增加了5.9%)和18’309名第三国国民(增加了1.3%)离开瑞士。
2002年瑞士与欧盟/欧洲自由贸易联盟之间实行人员自由流动以来，就业已成为欧盟/欧洲自由贸易联盟国民移民瑞士的最重要原因。从第三国移民的主要原因是家庭团聚，不过从2014年以来这一趋势逐步下降。
截至2024年底，意大利人仍是瑞士最大的外籍公民群体(346’981人)，其次是德国人(332’132人)、葡萄牙人(263’028人)和法国人(173’353人)。
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