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瑞士政府希望把非暴力育儿明确写入法律

现行法律已不允许父母以教育为名向子女施暴。
现行法律已不允许父母以教育为名向子女施暴。 Keystone-SDA

瑞士政府希望把非暴力育儿原则明确地写入法律。9月13日，政府已正式通过一份相应公文提请议会关注。

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政府于同日表示，这条拟议条款明确规定，父母在养育子女时不可借助暴力。

现行法律已不允许父母以教育为名向子女施暴。然而政府与议会希望把这个原则以法律形式加以明确。

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政府写道，新条款将作为一个典范，向社会发出明确的信号：不会容忍在养育儿女过程中的暴力行为-即体罚及其他有辱人格的对待儿童的形式。

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