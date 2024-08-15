瑞士政府建议提高增值税，以解决第13个月养老金支付的资金

瑞士政府提出建议，通过提高增值税的方式为支付第13个月养老金提供资金。至于增值税应增加多少，要到今年秋季才会决定。
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政府于周三(8月13日)表示，已将国家养老和遗属保险计划(AHV/AVS)修订过的财务前景纳入考虑。到2033年，养老遗属保险的支出可能会比之前假设的低了约40亿瑞郎(约合人民币335亿元)。因此，政府认为提高增值税来解决第13个月养老金支付的资金是恰当的。
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在磋商过程中，政府提出了两种筹资方案供讨论：一种是仅提高工资缴款，另一种是将提高工资缴款和提高增值税相结合。然而，鉴于磋商过程已于7月初结束，提高增值税的方案很可能会在议会遭遇困难。
在提高养老遗属保险支出上，政府对联邦分担的部分有所松动： 政府未将支出从20.2%减少到18.7%，而是建议减少到19.5%。这意味着联邦预算将在2030年为第13个月养老金支付提供约5亿瑞郎资金。
政府有意在今年秋季向议会提出其信息。国民院和联邦院将在12月开始辩论这一法案。
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