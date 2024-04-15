瑞士政府提出遏制房租上涨新举措

瑞士联邦委员会计划通过短期干预政策抑制房租上涨。委员会上周提出了一个包括四点内容的一揽子法令，进行意见征询。
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根据其建议，房东不能再随意将普遍成本上涨转嫁给租户，必须对实际额外支出加以证明。此举预计会减少涨价要求，减轻租户压力，也符合联邦最高法院的现行判例法。该判例法认为各项费用都包含在内的定额租金并不合理。
提高透明度
此外，联邦委员会计划通过提供最新参考利率和通货膨胀数字，更新首次租金通知表，以提高租赁市场的透明度。这有利于租户更好地了解房租水平，并在必要时提出异议。
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在对租金上涨提出质疑时，租户现在可以提出折算收入或当地习俗等确切的成本标准。相应的表格将贴上对应的标签，增加现行租约的透明度。
为了抵消股权融资成本通胀，租金涨幅将限制在28%，而不是全国居民消费价格指数涨幅的40%。这一调整虽然给租户减轻了一些负担，但影响并不大。以每月2000瑞郎(约合人民币15’830元)的租金为例，如果通胀率为2%，则每月可减免租金4.8瑞朗(约合人民币38元)，全年也只有57.6瑞郎(约合人民币456元)。
同时，议会还批准了对分期涨租通知程序的修改。书面通知将取代正式表格。
租金上涨15%
提案意见征询将持续到7月11日。联邦委员会预计，到2026年，租金涨幅可能达到15%，具体取决于利率和通胀率。以上措施旨在降低房租，在不过度干预合同关系或阻碍住房市场投资的前提下，提高租房市场的透明度。
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