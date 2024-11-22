立足瑞士 报道世界
登录
联邦政治

瑞士是否需要拓宽高速公路？

瑞士选民将于11月24日就拓宽高速公路六个路段的一个政府项目进行投票。瑞士资讯swissinfo.ch驻联邦大厦通讯员Katy Romy为我们解读此次投票的利害关系。

此内容发布于
2 分钟

曾在英国广播公司(BBC)和独立电台担任广播记者，后加入瑞士资讯swissinfo.ch的前身--瑞士国际广播电台担任制作人。进入电影学校后，曾是一名独立电影制作人，此后于2001年就职于swissinfo.ch。

驻伯尔尼的记者，对社会问题、政治和社交媒体特别感兴趣。此前曾在多个地方媒体工作，如《汝拉日报》的编辑部和伯尔尼汝拉电台。

相关内容

去年瑞士的堵车破了新的纪录。据联邦道路局统计，驾车者在瑞士公路上被堵时长已超过4.88万小时。

为了解决这个问题，联邦委员会和议会打算投资53亿瑞郎(约合人民币400亿元)，拓宽A1高速公路伯尔尼与苏黎世之间以及洛桑与日内瓦之间的路段。政府提醒说，这些高速公路建成于上世纪5、60年代，当时全国人口只有600万。如今人口已增加300万，车流量也相应增加。　

>>全面了解高速公路扩建项目：

相关内容
瑞士联邦委员会希望消除高速公路的瓶颈问题。瑞士选民将于11月24日对该提案作出决定。

相关内容

瑞士是否扩建高速公路？选民说了算

此内容发布于 瑞士政府想要解除高速公路网的瓶颈问题，将伯尔尼到苏黎世和洛桑到日内瓦路段的A1高速公路拓宽为至少六车道。这项基础设施扩建项目预计耗资53亿瑞郎，反对这项计划的群体成功发起了全民公决，瑞士选民将于11月24日对此进行投票。

更多阅览 瑞士是否扩建高速公路？选民说了算

反对阵营眼中“破坏生态的荒唐之举”

然而环保主义者对这个项目嗤之以鼻。由环保组织组成的联盟就此发起公民复决。他们反对眼中的这个“破坏生态的荒唐之举”，认为政府更应该投资发展铁路。

反对阵营还断定，拓宽高速公路并非解决议案。在他们看来，这只会增加车流量。据他们估计，一旦项目落成，高速公路上每天的车辆总数将会由9万辆增至13万辆。

>>再次观看我们《Let’s Talk》节目就高速公路网拓宽项目的辩论视频(法)：

(编译自法语：小雷/gj)

阅读最多
海外瑞士人

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 詹尼斯·马夫里斯

未来的瑞士中立模式是什么？

瑞士的中立性在当前的国际局势中确实面临挑战，但这并不意味着中立政策完全失效。相反，瑞士可能需要在保持中立的同时，灵活应对国际变化，以维护其国家利益和安全。

参与讨论
352
234 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
92
61 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 马修·艾伦

如何避免人工智能被强国和大公司垄断？

人工智能有可能解决世界上的许多问题，从抗击疾病到改善气候政策。但最富裕的国家和最强大的科技公司可能会试图垄断这些好处。

参与讨论
14
18 留言
查看讨论
阅读最长

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
更多的道路是会缓解交通拥堵，还是会带来更多车流？

相关内容

瑞士公投民调：公路扩建、医疗费分摊、房屋租赁调规

此内容发布于 瑞士广播公司(SBC)的一项民意调查显示，距11月24日举行的联邦全民公决还有不到两周时间，大多数瑞士选民(包括旅居海外的瑞士选民)对高速公路扩建计划持反对态度。另外三项公投议案涉及医疗费用和房屋租赁法规-和公路扩建议案一样，直接关系民生。

更多阅览 瑞士公投民调：公路扩建、医疗费分摊、房屋租赁调规
瑞士联邦委员会希望消除高速公路的瓶颈问题。瑞士选民将于11月24日对该提案作出决定。

相关内容

瑞士是否扩建高速公路？选民说了算

此内容发布于 瑞士政府想要解除高速公路网的瓶颈问题，将伯尔尼到苏黎世和洛桑到日内瓦路段的A1高速公路拓宽为至少六车道。这项基础设施扩建项目预计耗资53亿瑞郎，反对这项计划的群体成功发起了全民公决，瑞士选民将于11月24日对此进行投票。

更多阅览 瑞士是否扩建高速公路？选民说了算

相关内容

在瑞士出行有哪些交通方式？

瑞士公路网和公共交通均非常发达。公路、公车或火车线路几乎覆盖国家任何一个角落。正因如此，瑞士人乘坐火车的频率很高-全世界只有日本的人均乘坐火车次数多于瑞士。由于国土面积局限，瑞士境内的空中交通相对没有那么重要。

更多阅览 在瑞士出行有哪些交通方式？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团