瑞士是否需要拓宽高速公路？

瑞士选民将于11月24日就拓宽高速公路六个路段的一个政府项目进行投票。瑞士资讯swissinfo.ch驻联邦大厦通讯员Katy Romy为我们解读此次投票的利害关系。

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去年瑞士的堵车破了新的纪录。据联邦道路局统计，驾车者在瑞士公路上被堵时长已超过4.88万小时。

为了解决这个问题，联邦委员会和议会打算投资53亿瑞郎(约合人民币400亿元)，拓宽A1高速公路伯尔尼与苏黎世之间以及洛桑与日内瓦之间的路段。政府提醒说，这些高速公路建成于上世纪5、60年代，当时全国人口只有600万。如今人口已增加300万，车流量也相应增加。

>>全面了解高速公路扩建项目：

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反对阵营眼中“破坏生态的荒唐之举”

然而环保主义者对这个项目嗤之以鼻。由环保组织组成的联盟就此发起公民复决。他们反对眼中的这个“破坏生态的荒唐之举”，认为政府更应该投资发展铁路。

反对阵营还断定，拓宽高速公路并非解决议案。在他们看来，这只会增加车流量。据他们估计，一旦项目落成，高速公路上每天的车辆总数将会由9万辆增至13万辆。

>>再次观看我们《Let’s Talk》节目就高速公路网拓宽项目的辩论视频(法)：

(编译自法语：小雷/gj)