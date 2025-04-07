瑞士暂不对美方关税措施进行反制

联邦政府目前不对美国高额关税采取反制措施。 Keystone-SDA

瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。

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联邦政府表示，激化贸易紧张局势并不符合瑞士的利益。

联邦委员会周四(4月3日)在公告中指出，瑞士采取反制措施可能会令本国经济付出代价，特别是从美国进口的商品将变得更加昂贵。

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根据美方政策，所有瑞士出口到美国的商品将被征收31%或32%的关税。与经济体量相近的其他美国贸易伙伴相比，瑞士将面临特别高的额外关税。

预计从周六(4月5日)起，瑞士出口商品将被加征10%的关税，从下周三(4月9日)起再增加21%。联邦委员会在这份声明中指出，“美国政府的这种做法令人费解”。

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联邦委员会表示，一些重要出口商品将受到此次加征关税的影响，包括机械、钟表，以及咖啡胶囊、能量饮料、奶酪和巧克力等农产品。但目前医药行业的出口商品暂未被列入加征范围。

联邦委员会现阶段将进一步分析美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣布的相关措施及其对瑞士的影响。政府正与受影响行业及美方相关部门保持沟通。