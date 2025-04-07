瑞士暂不对美方关税措施进行反制

瑞士联邦政府做出决定，不对美国向瑞士商品征收的高额关税立即采取反制措施。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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联邦政府表示，激化贸易紧张局势并不符合瑞士的利益。
联邦委员会周四(4月3日)在公告中指出，瑞士采取反制措施可能会令本国经济付出代价，特别是从美国进口的商品将变得更加昂贵。
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特朗普对瑞士商品加征31%的关税
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美国总统唐纳德·特朗普宣布对瑞士进口商品加征31%的关税。
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根据美方政策，所有瑞士出口到美国的商品将被征收31%或32%的关税。与经济体量相近的其他美国贸易伙伴相比，瑞士将面临特别高的额外关税。
预计从周六(4月5日)起，瑞士出口商品将被加征10%的关税，从下周三(4月9日)起再增加21%。联邦委员会在这份声明中指出，“美国政府的这种做法令人费解”。
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关税：一分钟快速解读
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关税在美国总统唐纳德·特朗普的经济战略和外交博弈中占据核心位置。它究竟带来了怎样的影响？谁能从中获益，又是谁在承担最终的成本？
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联邦委员会表示，一些重要出口商品将受到此次加征关税的影响，包括机械、钟表，以及咖啡胶囊、能量饮料、奶酪和巧克力等农产品。但目前医药行业的出口商品暂未被列入加征范围。
联邦委员会现阶段将进一步分析美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣布的相关措施及其对瑞士的影响。政府正与受影响行业及美方相关部门保持沟通。
在4月3日中国外交部的例行记者会外部链接上，外交部发言人郭嘉昆对特朗普前一天宣布的对等关税做出回应，称“中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧”，并强调”贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路”。
中国与瑞士采取截然相反的对策，是由于两国的出口依赖度和产业结构影响反应模式不尽相同。
根据世界银行的数据外部链接，2023年中国对美出口5012亿美元，约占总出口额的16.2%；瑞士为450亿美元，占比约为16.3%。尽管两国占比相近，但中国出口总量远高于瑞士，对美依赖程度更强。
同时中国出口商品外部链接多为电子设备、家具等大众消费品，易受美方关税冲击。瑞士出口外部链接则以药品、精密机械为主，附加值高，受关税波动影响相对较小。
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2024年旅居海外的瑞士人数增长1.6%
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2024年旅居海外的瑞士人数达到82.67万，较上年增长1.6%。多数人拥有多重国籍，尤其在拉丁美洲和北美地区更为普遍。退休瑞士人偏好定居泰国、葡萄牙和西班牙等国家。
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世界经济论坛上行纳粹礼，一名瑞士警察被开除
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巴塞尔城市州警察局的一名员工因在达沃斯举行的世界经济论坛(WEF)上做出希特勒敬礼，近日被警方解雇。这一丑闻进一步加剧了该警察机构的内部危机。
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瑞士每12人就有1人处于贫困线以下
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瑞士2023年的贫困率保持稳定，为8.1%。受贫困影响最严重的群体包括独居人士、有年幼子女的单亲家庭、失业者以及学历较低者。
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中国电动汽车比亚迪正式进入瑞士市场
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中国电动汽车制造商比亚迪(BYD)正式进军瑞士市场。这家全球最大的电动汽车制造商计划在今年年底前，在瑞士建立一个涵盖15个销售点的经销网络。
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瑞士愚人节：不算玩笑的玩笑
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四月一日，在民风淳朴的瑞士，媒体还是发布了一些让人啼笑皆非、看似当真，又似玩笑的新闻。是真是假，这里选取一些，请你分辨。
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中国电影《狗阵》荣获弗里堡国际电影节大奖
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第39届弗里堡国际电影节(FIFF)圆满落幕，观众人数创下新高。中国电影《狗阵》获得2025年主竞赛单元大奖，另一部中国影片《我的朋友安德烈》荣获评审团特别奖。
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Twint被评为瑞士声誉最佳企业
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一项针对瑞士企业声誉的全国调研显示，移动支付应用企业Twint再次拔得头筹，薯片制造商Zweifel和草本糖Ricola紧随其后，而在非营利组织中，瑞士空中救援Rega连续八年稳居榜首。
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借记卡：瑞士人最爱的支付方式
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在瑞士，许多人已经习惯于用卡付款。根据瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)最近进行的支付方式调研，借记卡在现场支付中日益受到欢迎，并已取代现金。
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瑞士家庭为钱愁
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瑞士家庭倍感压力：除了高昂的医疗保险费用和不断上涨的物价，人们对工作与家庭生活的平衡也忧心忡忡。学校和青少年暴力也是热点问题。
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特朗普政府对科研界的施压波及瑞士
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近日苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)收到的问卷，要求其说明所获美国资助的研究项目如何符合美国新的“政治方针”。据悉，涉及气候议题或多样性、公平与包容(DEI)内容的项目或成为重点审查对象。
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在全球对多元、公平与包容(DEI)理念持续关注的当下，特朗普政府却掀起“反多元风暴”，其余波正波及全球药企。面对美国总统特朗普的一系列行政命令，瑞士两大制药公司罗氏与诺华正在重新调整其关于“多元、平等与包容”的全球目标。
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美国总统唐纳德·特朗普就职后，各国都在担心贸易战和保护性关税带来的影响。尽管刚刚就任第二任总统的特朗普尚未做出具体决定，但全世界都沉浸在一种明显的不确定性中，包括在达沃斯世界经济论坛上也能感觉到这种气息。而在这种经济形势下，瑞士该怎么做？
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