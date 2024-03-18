瑞士空军将于2027年底让巡逻兵飞行表演队飞机退役
瑞士国防部希望在2027年底终止使用F-5虎式战斗机。瑞士空军少将彼得·梅尔茨(Peter Merz)告诉瑞士德语区公共广播电视台SRF，这些喷气式战斗机将不再供巡逻兵飞行表演队(Patrouille Suisse)PC-7编队使用。
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梅尔茨少将上周五(3月15日)在瑞士德语区公共广播电视台SRF表示：“国防部打算在2027年底终止F-5虎式战斗机的飞行。” 受目前财政状况所限，军队的资金将优先用于新设备。
这将意味着目前形式的巡逻兵飞行表演队特技飞行中队的终结。“如果没有了虎式战斗机，那么巡逻兵飞行表演队就无法再使用喷气式飞机，”梅尔茨指出。
未来的特技飞行表演会是什么样子，目前尚不明确。梅尔茨透露，瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)目前正在和安全委员会讨论这个问题。一个可能的方案是让现有PC-7编队使用螺旋桨飞机。
数架F-5虎式战斗机此后是否不再升空，最终决定要由议会来做。如SRF所述，批评之声已经响起。
上世纪70年代购得
联邦委员会早在2018年就已向议会提议，让当时尚在服役的53架F-5虎式战斗机中的一半退役。而剩下的26架飞机则将继续用于替代F/A-18大黄蜂战斗机执行次要任务，以及供巡逻兵飞行表演队使用。
虎式战斗机时速达1700公里，机身长度不足15米，翼展为8米，自1978年以来便一直在瑞士服役。其制造商在该机型推出30多年并将第3806架飞机交付使用后，于1989年停止了这种战斗机的生产。
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