瑞士转基因技术禁令将延长两年

瑞士实施了20年的转基因技术禁令将于2025年底到期，现计划延长两年。
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根据瑞士国民院的议会动议，瑞士联邦院的科学、教育与文化委员会采取了行动。
政府在9月初宣布，将起草一部关于新植物育种技术的特别法律，并将在年底前进行意见征询。政府计划在2026年第一季度向议会提交该法案。
2022年，议会要求政府最迟在2024年上半年提交一份草案，针对基因编辑(CRISPR)等新育种方法，建立基于风险的批准体系。
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CRISPR：瑞士是否准备好在农业中使用基因编辑技术？
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议会服务机构在周二表示，鉴于草案进展比预期缓慢以及禁令到期可能带来的法律空白，联邦院认为应该要求国民院提交一份法案，将禁令延长两年。
一项公民动议于9月初被正式发起，要求对转基因技术实行严格的监管。发起者特别反对放宽针对使用新基因组技术改造植物的规则。他们必须在2026年3月3日之前收集足够的签名，才能促成全民公投。
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四家瑞士餐厅守住了米其林三星级荣誉
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2024年，《米其林指南》为瑞士的136家餐厅授予星级。四家已获评三星级的餐厅将继续保有这份殊荣。德语区的两家新餐厅将获得两颗星。
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乌克兰不满瑞士支持中巴和平计划：一场误会
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自2025年1月1日起，瑞士跨境购物超过150瑞郎的商品在进入瑞士时将需要缴纳增值税。
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