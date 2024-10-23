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瑞士转基因技术禁令将延长两年

瑞士转基因作物禁令：‘我们在害怕什么？’
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瑞士实施了20年的转基因技术禁令将于2025年底到期，现计划延长两年。

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Keystone-SDA

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根据瑞士国民院的议会动议，瑞士联邦院的科学、教育与文化委员会采取了行动。

政府在9月初宣布，将起草一部关于新植物育种技术的特别法律，并将在年底前进行意见征询。政府计划在2026年第一季度向议会提交该法案。

2022年，议会要求政府最迟在2024年上半年提交一份草案，针对基因编辑(CRISPR)等新育种方法，建立基于风险的批准体系。

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议会服务机构在周二表示，鉴于草案进展比预期缓慢以及禁令到期可能带来的法律空白，联邦院认为应该要求国民院提交一份法案，将禁令延长两年。

一项公民动议于9月初被正式发起，要求对转基因技术实行严格的监管。发起者特别反对放宽针对使用新基因组技术改造植物的规则。他们必须在2026年3月3日之前收集足够的签名，才能促成全民公投。

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