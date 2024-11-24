瑞士選民反對擴建高速公路及賦予房東更多權利

瑞士政府嚮議會提出了六個高速公路擴建項目，其中四項涉及A1高速公路。 Keystone / Philipp Schmidli

反對擴建高速公路，贊成新的醫療費用分攤模式，反對房東在有自用需求時更容易驅逐租客、收回房產，以及否決更苛刻的轉租章程：瑞士選民在周日的投票中就一繫列議題錶達了自己的意見，而支持方與反對方的意見持續膠著，懸念直至最後一刻才揭曉。

11 分钟

本文通過Google翻譯從簡體中文轉換為繁體中文。阅读本文简体字版本请 点击这里

民意調查機構和多位政治分析家此前曾預測，隨著今日投票結果出爐，今天勢必是令人神經緊繃的一天，而最終事實證明：他們的判斷是准確的。在周日付諸公投的四項議題中，獲勝票數佔比最多的也僅為53.8%(房東有自用需求時可提前終止租約)。盡管瑞士政府設法避免了在此次公投涉及的四項議題上全盤皆輸(這也是事先猜測的另一種結果)，但在其重磅力推議題的投票中，瑞士政府卻切切實實地遭遇了挫敗：大肆宣傳、備受矚目的高速公路擴建項目遭選民否決。此次公投投票率為45%。

外部内容

高速公路-瑞士選民對預計耗資50億瑞郎的擴建項目不以為然

瑞士政府醞釀已久的道路基礎設施擴建計劃無奈碰壁：經過激烈的意見角逐，52.7%的選民對這項雄心勃勃、預計會耗資50億瑞郎(約合人民幣405.28億元)的高速公路擴建項目予以否決。這個已於去年獲得議會批准的一攬子項目，涉及對瑞士高速公路網絡中的六條關鍵路段進行拓寬或新建，尤其是首都伯爾尼附近以及日內瓦和洛桑之間交通流量大的繁忙路段。

瑞士高速公路以紅色標示。六個擴建項目中有四個項目(標有施工現場標誌)涉及到全長410公裏、瑞士最長-也是堵車情況最嚴重的A1高速公路(粗線)。 swissinfo

周日，綠黨為歴史性地否決了 “過時陳腐的交通政策”而雀躍歡呼。綠黨與左翼政黨以及生態保護團體攜手，以該項目或對環境造成的影響，以及對擴建高速公路只會帶來更大的交通流量、造成更多交通擁堵的擔憂為論據，開展了一繫列遊說宣傳活動。他們要求，現在需將原本計劃用於擴建高速公路項目的資金，轉而投入擴大公共交通服務、活躍通勤(譬如鼓勵出行者選擇步行或騎單車)以及對現有高速公路進行修葺翻新。

該項目的支持者則認為，近年來瑞士交通擁堵問題不斷加劇，需要進行資金投入才能應對瑞士人口急遽增長所帶來的需求。瑞士聯邦交通部長阿爾伯特·羅斯蒂(Albert Rösti)在遊說宣傳期間接受瑞士德語公共電視臺SRF採訪時錶示，新的(待建或需拓寬的)公路應該被放置在總體戰略的大背景下去看待，而這套總體戰略已經涵蓋了對公共交通和其他形式的出行方式進行資金投入、以改善現狀。

然而民意調查顯示，支持陣營最初的高漲勢頭，卻在宣傳期間逐漸消退，最終導致鎩羽而歸，正如一位持右翼立場的政界人士在周日形容當前局勢： “始料未及、令人蒙羞的重大挫摺和嚴重打擊”。另一位參與遊說活動的中間黨派政界人士法比奧·雷加茲(Fabio Regazzi)嚮瑞士德語公共電視臺SRF坦言，這一結果顯示了瑞士民眾“一定程度上的轉變”。在雷加茲看來，如果放到幾年前，這樣的投票議題會很容易被(選民)接受和採納。

房屋租賃法修訂案正反方票數旗鼓相當

周日，逾多數選民(53.8%)還否決了一項旨在放寬房東提前終止租約的條件，使其在有自用需求時更容易收回房產的法律修訂案。於此同時，51.6%的選民對一項計劃對公寓和其他房產(住宅及商業地產)的轉租加強管制的修訂案予以駁回。

這兩項議題贏得了瑞士居民廣泛關註，因為租賃法修訂案一旦獲得通過，勢必會影響到生活在瑞士的大多數人。作為當之無愧的租房大國，在瑞士，租房者約佔總人口的60%，這一比例也讓瑞士成為歐洲租房者比例最高的國度。

面對房東在有自用需求時更容易驅逐租客、收回房產的修訂案，幾乎法語區的所有州都予以否決，而在長期飽受住房短缺睏擾的日內瓦州，反對聲尤為高亢，當地參與投票的選民中67.8%的人都投出了反對票。

相关内容

相关内容 在租房大国瑞士，是否应该声援房东？ 此内容发布于 联邦议会对租赁法进行了修订，以防止租客违规转租，并简化房东提前终止合同。租户协会感到局势不利，发起了双重复决。瑞士选民将在11月24日就此进行公投。 更多阅览 在租房大国瑞士，是否应该声援房东？



周日的投票是基於議會於去年批准了兩項由右翼政客發起的、讓房東從中受益的租賃法修正案而進行的。頗具影響力的全國租戶協會(Asola) 批評這兩條法律修訂案是房地產遊說團體對租客權益的侵蝕和攻擊，據此發起了雙重復決。

對房東在有自用需求時更容易驅逐租客、收回房產這一修訂案持反對意見的人警告稱，該法條將促使房東更容易以個人使用為借口終止租約，併將租戶趕出租住的公寓。他們指責房東試圖利用住房短缺的社會現有背景，以更高的價格重新出租名下的房屋。房地產界和右翼政黨人士則認為，法律修訂是非常有針對性的、公平的，且在現行法律的基礎上進行了進一步的澄清。

根據新的轉租條款，房東將擁有更大的自由度來阻止租戶轉租該房屋。譬如，房東可以拒絕 “濫用 “轉租，例如，如果轉租期限超過兩年，或者如果該房屋轉租價格過高，那麽房東可以拒絕租戶將其轉租。

瑞士德語公共電視臺SRF將周日的投票結果描述為對最初支持租賃法改革的中右翼政黨的“一記開炮警告“。

“選民們對租賃法中有利於業主利益的幹預條款提出了批評，”該媒體報道指出。議會將於2025年審議和討論租賃法中旨在限制不公平租金糾紛的更多內容。屆時新的條款如若獲得通過，租戶將更難面對高昂租金採取法律行動。到目前為止，議會中對新條款持支持立場的議員佔據多數。但瑞士德語公共電視臺SRF錶示，今天的投票結果，可能會促使一些政界人士“重新評估形勢”。

醫療保健-選民批准了罕見的醫療制度改革

最終，約54%的選民採納了一項頗為復雜的醫療提案，該提案旨在將醫療費用重新分攤，增加門診診療量，併抑制費用昂貴的住院治療（即在醫院接受外科手術後至少住院一晚）。

這一投票結果，意味著一種新的醫療費用分攤模式將在未來幾年內生效，各州和醫療保險公司將根據一套標准化模式為不同類型的醫療服務提供資金。目前，各州用各自的稅收收入至少支付55%的住院費用，但完全不承擔門診治療費用；而今後，兩者的費用分攤將依據統一分攤公式計算-即各州負責凈費用(扣除自保費)的26.9%；醫療保險公司負責最多73.1%。

相关内容

相关内容 瑞士醫療衛生費用統一分攤是否能抑制醫療保險費用上漲？ 此内容发布于 11月24日，瑞士選民將在投票箱前針對醫療衛生系統的一項改革進行投票，這項改革旨在將醫療費用重新分攤，鼓勵門診治療，減輕醫療保險給投保人帶來的財政負擔。公共服務僱員協會(VPOD)反對這項改革，因而發起了這項全民公投，因為他們擔心改革會對醫護人員和病人造成負面影響。 更多阅览 瑞士醫療衛生費用統一分攤是否能抑制醫療保險費用上漲？

來自中右翼激進自由黨的雷吉娜·索特(Regine Sauter)在周日接受採訪時錶示，這一結果堪稱“瑞士醫療體繫(發展進程中)的一座裏程碑”。她對瑞士德語公共電視臺 SRF稱，這一提案的通過，不僅將促進和增加門診治療，還錶明瑞士醫療體繫是“有能力進行改革的”。回溯歴史，和養老金體繫一樣，瑞士醫療繫統的改革方案往往很難獲得選民的支持。

反對陣營對門診治療的好處併不存在質疑，但認為改革不足以解決核心問題：也就是強制保險成本還在逐年穩步上升。因反對改革而發起此次復決的工會也警告稱，私營保險公司在養老院的影響力越大，對護理服務就越不利。

雖然他們位於在瑞士南部和西部的法語區說服了大多數選民，但由於德語區更多人投出了贊成 票，因此反對陣營整體被淘汰出局。與此同時，他們也承認自己明顯處於劣勢：社會民主黨政治家大衛·羅斯(David Roth)在接受瑞士德語公共電視臺SRF採訪時錶示，畢竟，他們的對手是“瑞士最強大的遊說團體之一”-醫療保險公司和其他醫療保健協會。

相关内容

相关内容 保險 此内容发布于 瑞士的保險項目林林總總，幾乎無所不包，但有些屬於強制性保險，可能在家庭預算開支中佔據相當比重。 更多阅览 保險