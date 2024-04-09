瑞士雇主协会希望逐步提高退休年龄

瑞士雇主协会主席Severin Moser表示，提高退休年龄有助于企业应对劳动力短缺和移民逐渐减少的问题。 KEYSTONE/© KEYSTONE / CHRISTIAN BEUTLER

尽管上个月的全民公决否决了推迟瑞士退休年龄的提案，但瑞士雇主协会(Swiss Employers' Association)仍希望将退休年龄提高到66岁。据协会主席Severin Moser称，这一过程需逐步推进。

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Moser在新闻集团CH Media周一(4月8日)刊登的采访中解释道，退休年龄将先推迟半年，随后再推迟半年。他相信，瑞士选民能够接受逐步提高退休年龄，并表示，一步到位调到67岁并不现实。

3月3日，瑞士选民以压倒性优势否决了瑞士中右翼青年激进自由党(Radical-Liberal Party)备受关注的相关动议。所有州、议会及联邦委员会都反对推迟退休年龄。提案起初建议将现有退休年龄从65岁提高到66岁，并在今后将其与人口预期寿命挂钩。Moser认为，退休年龄之后会自动上调令人不安。

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逐渐减少的移民

退休年龄的提高有利于应对高素质劳动力短缺和移民逐渐减少的问题。从长远来看，能确保瑞士养老体系的安全。Moster预测，由于邻国同样缺少高素质劳动力，与过去相比，未来的移民增长将会减缓。

“由于人口结构的原因，我们将缺乏熟练劳动力，经济增长将减速，并带来各种负面影响。”对此，他十分确定。因此，企业必须依赖面临退休年龄的员工。

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