瑞士雇主协会希望逐步提高退休年龄

尽管上个月的全民公决否决了推迟瑞士退休年龄的提案，但瑞士雇主协会(Swiss Employers' Association)仍希望将退休年龄提高到66岁。据协会主席Severin Moser称，这一过程需逐步推进。
此内容发布于
点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入互动地了解瑞士第一手新闻资讯。
Moser在新闻集团CH Media周一(4月8日)刊登的采访中解释道，退休年龄将先推迟半年，随后再推迟半年。他相信，瑞士选民能够接受逐步提高退休年龄，并表示，一步到位调到67岁并不现实。
3月3日，瑞士选民以压倒性优势否决了瑞士中右翼青年激进自由党(Radical-Liberal Party)备受关注的相关动议。所有州、议会及联邦委员会都反对推迟退休年龄。提案起初建议将现有退休年龄从65岁提高到66岁，并在今后将其与人口预期寿命挂钩。Moser认为，退休年龄之后会自动上调令人不安。
相关内容
相关内容
2024年3月3日瑞士全民投票结果
此内容发布于
这里是瑞士联邦2024年3月3日全民投票结果
更多阅览 2024年3月3日瑞士全民投票结果
逐渐减少的移民
退休年龄的提高有利于应对高素质劳动力短缺和移民逐渐减少的问题。从长远来看，能确保瑞士养老体系的安全。Moster预测，由于邻国同样缺少高素质劳动力，与过去相比，未来的移民增长将会减缓。
“由于人口结构的原因，我们将缺乏熟练劳动力，经济增长将减速，并带来各种负面影响。”对此，他十分确定。因此，企业必须依赖面临退休年龄的员工。
相关内容
相关内容
瑞士养老金：最难啃的一块骨头
此内容发布于
瑞士的养老金系统由国家养老补助、单位养老金和个人养老储蓄这 “三大支柱”支撑。随着人口老龄化趋势的不断显著，保…
更多阅览 瑞士养老金：最难啃的一块骨头
阅读更多
相关内容
惹人厌还是有远见？瑞士将就“66岁退休”议案投票
此内容发布于
退休年龄再次成为瑞士全民公投的焦点问题。3月3日，选民将就自由民主党青年党发起的一项公民动议进行投票。该党呼吁提升退休年龄，将其与人口预期寿命挂钩。一部分欧洲国家已经迈出了这一步。
更多阅览 惹人厌还是有远见？瑞士将就“66岁退休”议案投票
相关内容
维系瑞士养老金体系谈何容易
如何避免养老金体系的“坍塌”？许多国家面临这一迫在眉睫的问题。为了解决这一问题，瑞士比其他国家还多了一重困难：直接民主。对瑞士来说，这实为一道难解之题。
更多阅览 维系瑞士养老金体系谈何容易
相关内容
瑞士养老金：最难啃的一块骨头
此内容发布于
瑞士的养老金系统由国家养老补助、单位养老金和个人养老储蓄这 “三大支柱”支撑。随着人口老龄化趋势的不断显著，保…
更多阅览 瑞士养老金：最难啃的一块骨头
相关内容
灵活退休制度或可有助于解决瑞士的劳动力短缺问题
此内容发布于
瑞士某些关键行业面临的劳动力短缺问题已有时日，而向年纪渐长的工作人员提供推迟退休的机会，或许有助于填补这一短缺。瑞士选民不久前投票反对将退休年龄提到66岁，但是不是还有转圜空间呢？
更多阅览 灵活退休制度或可有助于解决瑞士的劳动力短缺问题
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。