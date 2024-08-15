调查显示：遗产税未获公众广泛支持

2024年2月8日伯尔尼，瑞士青年社会党(Swiss Young Socialists party, JUSO)成员提交公民动议签名。 KEYSTONE/Peter Schneider

一项调查显示，约67%的瑞士人反对由左翼政党提出的、通过向富人征收高额遗产税资助气候措施的公民动议。

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该动议于今年2月份由左翼政党提交，要求对5000万瑞郎(约合人民币4.1亿元)及以上的财富数额征收50%的遗产税，借此为瑞士经济的生态转型提供资金。根据提出该动议的瑞士青年社会党计算，这笔税收每年能筹集到的资金约为60亿瑞郎(约合人民币495亿元)。该党派表示，联邦和州政府可以将这笔钱用于气候保护。

受网络新闻网站Watson委托，民意调查机构Demoscope就此问题进行了代表性调查，并于8月8日公布了调研结果。67%的受访者对该动议表示“反对”，6%表示“非常反对”。相反，仅有21%的人愿意支持动议，6%“非常支持”。不足1%的调查参与者未作回应或选择“不知道”。

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瑞士法语区的反对者占74%，持非常反对立场的受访者占5%，态度比德语区受访者(66%和6%)更加鲜明。

该动议在左翼人士中获得的支持率最高。约56%的社会民主党调查参与者选择“赞同”动议，17%的人“非常赞同”。绿党中的支持者比例也很高，达到了58%。

动议在自由绿党中的支持率占11%，“非常支持”的受访者比例占12%。而在中间党、右翼自由民主党和人民党中获得的支持率则不足10%。

按年龄段划分，15至34岁的受访群体中，赞成该动议的人占44%，另有8%表示“非常赞成”。但持相同立场的受访者，在35至54岁人群中所占比例分别降至19%和8%。而55岁以上人群组则以压倒性的80%表示明确反对。

鉴于瑞士政府已经明确表示不会提出反动议，并将于近期向联邦议会提交针对该动议的意见，因此，多数受访者也认为没有提出反动议的必要。约54%的人对目前的法律进程表示满意，27%的人希望提出反动议，17%的人则赞成动议提案。

回溯2015年，71%的选民否决了另一项关于遗产税的改革提案。当时的公民动议呼吁对200万瑞郎(约合人民币1651万)及以上的金额征收20%的国家遗产和赠予税。税收所得的三分之一用于养老保险，三分之一分配到各州。

根据8月8日的民意调查，2015年的动议即便放在今天，也同样会被否决。此次民调显示，针对2015年动议的反对率为53%，支持率仅为37%。

这项在瑞士法语区和德语区进行的代表性调查于7月16日到24日间进行。共有6558人参与此次调研。最大误差率为1.6%。

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