民意调查：贝亚特·扬斯被评为最受欢迎瑞士部长

一项最新调查显示，瑞士司法部长贝亚特·扬斯(Beat Jans)在由七位成员组成的联邦委员会(瑞士行政机构)中最受欢迎。
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根据Tamedia传媒集团和《20分钟》报(20 Minuten)发起的民意调查，去年12月填补前内政部阿兰·贝尔塞空缺加入瑞士联邦委员会的扬斯，是目前瑞士最高行政机构中最受欢迎的成员。
3月10日公布的这项调查邀请受访者为联邦委员会成员打分，分数从1到6。
扬斯的满意度得分为4.38分。来自瑞士人民党的能源部长阿尔伯特·罗斯蒂(Albert Rösti)以4分位居第二，紧随其后的是财政部长卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter) (3.98)和经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin) (3.77)。
除扬斯外，罗斯蒂是唯一一位评分超过“及格线”的部长。其他五位部长均被评为“不令人满意”。
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相比2023年的年度调查，国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)的满意度评分从4.22下滑到3.65。
中右翼激进自由党(centre-right Radical-Liberal Party)成员外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)得分3.64，中左翼社会民主党成员内政部长伊丽莎白·鲍姆-施奈德(Elisabeth Baume-Schneider)得分3.16，与去年一样，排在最后两位。
此次民意调查由Tamedia传媒集团、《20分钟》报及Leewas研究所于2月29日至3月3日合作进行。瑞士境内共有30’384人参与了调查。
Leewas研究所根据人口、地理及政治变量对结果进行了加权处理，使调查具有全民代表性，误差范围为1.6个百分点。
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