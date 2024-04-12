瑞士政党呼吁增加城市住房层高

瑞士中右翼自由民主党认为，瑞士城市的居民住宅楼应在条件允许的情况下加盖一到两层，以创造更多的居住空间。
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成立于六年前的激进自由城市(Radical-Liberal Urban)董事会成员Raphael Karlen于4月8日接受记者采访时表示，城市中的建筑发展空间已所剩无几。在他看来，要在城市中创造更多居住空间，同时保留现有绿地，解决办法就是增加建筑高度。
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瑞士房租飙升的“神话”遭受质疑
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危机？什么危机？！某智库对瑞士住房市场经久流传、为人所津津乐道的“神话”公然发起了质疑与挑衅。
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自由民主党敦促瑞士各城市调整其建筑和分区法规，以便在现有房屋上有计划地加盖一层。该党强调，多出的层高必须用于居住。不过，激进自由党希望将例外情况纳入考虑，例如已列入保护名录的建筑。
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瑞士人不爱买房爱租房
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在瑞士，大多数人住在租来的住宅中，这在欧洲毫无疑问也是比较少见的现象。而这种情况对瑞士人的日常生活、环境、政策以及租赁法都会产生影响，但并非总是正面影响。
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“打造城中城”- 日内瓦自由民主党议员Simone de Montmollin这样描述他们提出的居住密集化方案。该方法并非首创。早在十六世纪，为收容逃离法国的胡格诺派教徒，日内瓦的房屋就曾被增高改建。
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研究发现，瑞士严峻的住房市场推动了住房密集化
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一项研究报告显示，空置的廉价公寓在瑞士越来越稀缺，高居不下的租金迫使人们住得越来越近。
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得益于2008年通过的一项法律，日内瓦的建筑已经可以加盖楼层。通过该办法，日内瓦每年的新增公寓可达150套。这个数字看似不高，但如果在全国范围内推广就是数千套新公寓。因此，该党派希望各城市和各州都能效法。
在苏黎世，自由民主党、自由绿党、瑞士人民党和中间党发起了一项动议，支持在现有房产上加盖楼层。其目的并非鼓励拆旧房，建新房和昂贵的公寓。然而，这四个党派未能说服市议会。
De Montmollin认为，城市居住密集化有助于防止城市无序扩张，可以缩短人们的通勤时间，并保护农业用地。此外，扩建和翻新也有利于向可持续能源利用转型。
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瑞士还有足够的居住空间
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瑞士的人口在不断增长，预计到2050年，这个小阿尔卑斯山国的人口将由现在870万增加到1000万，那么瑞士人还有足够的居住空间吗？
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城市规划：瑞士可以从新加坡学到什么？
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瑞士苏黎世联邦理工学院(EPFZ) 针对新加坡展开了未来城市研究。绿植外墙可以替代空调系统吗？在气候变化的时代需要建造什么样的建筑物？瑞士可以从新加坡这样的热带城市中学到什么？
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在瑞士建房不容易
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瑞士的直接民主体现在方方面面，大型建筑项目规划流程也已趋于专业化，但民主程序参与到建筑项目中来，往往意味着耗时耗力。苏黎世空间规划专业人士向我们介绍了这一繁复的过程。
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