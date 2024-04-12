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瑞士政党呼吁增加城市住房层高

2008通过的一项法律允许日内瓦的建筑在原有基础上加盖楼层，每年可新建公寓150套。如果全国推广，将有数千套。
2008通过的一项法律允许日内瓦的建筑在原有基础上加盖楼层，每年可新建公寓150套。如果全国推广，将有数千套。 KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

瑞士中右翼自由民主党认为，瑞士城市的居民住宅楼应在条件允许的情况下加盖一到两层，以创造更多的居住空间。

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Keystone-SDA

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成立于六年前的激进自由城市(Radical-Liberal Urban)董事会成员Raphael Karlen于4月8日接受记者采访时表示，城市中的建筑发展空间已所剩无几。在他看来，要在城市中创造更多居住空间，同时保留现有绿地，解决办法就是增加建筑高度。

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自由民主党敦促瑞士各城市调整其建筑和分区法规，以便在现有房屋上有计划地加盖一层。该党强调，多出的层高必须用于居住。不过，激进自由党希望将例外情况纳入考虑，例如已列入保护名录的建筑。

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“打造城中城”- 日内瓦自由民主党议员Simone de Montmollin这样描述他们提出的居住密集化方案。该方法并非首创。早在十六世纪，为收容逃离法国的胡格诺派教徒，日内瓦的房屋就曾被增高改建。

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得益于2008年通过的一项法律，日内瓦的建筑已经可以加盖楼层。通过该办法，日内瓦每年的新增公寓可达150套。这个数字看似不高，但如果在全国范围内推广就是数千套新公寓。因此，该党派希望各城市和各州都能效法。

在苏黎世，自由民主党、自由绿党、瑞士人民党和中间党发起了一项动议，支持在现有房产上加盖楼层。其目的并非鼓励拆旧房，建新房和昂贵的公寓。然而，这四个党派未能说服市议会。

De Montmollin认为，城市居住密集化有助于防止城市无序扩张，可以缩短人们的通勤时间，并保护农业用地。此外，扩建和翻新也有利于向可持续能源利用转型。

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