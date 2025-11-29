肃贪搜索后 泽伦斯基撤换心腹幕僚长兼谈判首席

（法新社基辅28日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天撤换最为仰仗、在乌国国内势力庞大的幕僚长兼首席谈判代表叶尔马克。调查人员以大举肃贪为由，突袭搜索叶尔马克的住处。

叶尔马克的下台对泽伦斯基是一大打击。泽伦斯基目前正面临俄罗斯在乌东战场节节进逼，而华府则在推动一项可能让基辅被迫向莫斯科做重大让步的停战方案。

现年54岁的叶尔马克，本应在29日赴美国迈阿密出席关键的和平谈判，但据知情高层告诉法新社，叶尔马克现已确定不在代表团成员里。

根据两个不具名乌克兰官员表示，赴美谈判改由乌克兰国家安全会议秘书乌梅洛夫（Rustem Umerov）领军。

尽管反对派要求极具争议的叶尔马克下台呼声高涨，但就在上周泽伦斯基还力挺叶尔马克，宣布他为乌克兰的首席谈判代表，表达对其信任，

但在今天，泽伦斯基于一段影片宣布：「乌克兰总统办公室将进行重组，办公室主任叶尔马克已提出辞呈。」之后泽伦斯基旋即签署命令，免除叶尔马克的职务。

乌克兰国家肃贪腐局（NABU）今天清晨表示，他们偕同肃贪专责检察署（SAPO）搜查叶尔马克的公寓，行动是核能回扣案调查的一环。

当局未说明调查内容，叶尔马克则表示他全力配合。

叶尔马克被控涉入能源部门1亿美元回扣丑闻，该案由调查人员于本月稍早揭发。

由于此案正值俄罗斯持续攻击乌克兰电网，导致停电并威胁冬季供暖之际，回扣案引发乌克兰社会愤慨。涉及回扣的工程合约包含建构防范俄国空袭电网的设备。