肯亚北部迁入濒危长颈鹿 盼缓和种族冲突

afp_tickers

3 分钟

（法新社肯亚巴林戈县22日电） 东非国家肯亚以壮观野生动物生态闻名，但北部巴林戈等县却较常因土匪和种族冲突登上新闻版面。为缓和紧张情势，当局正将数只长颈鹿搬迁140公里至当地一个保护区。

在肯亚的东非大裂谷（Great Rift Valley）上一座广大农场里，一名兽医正小心翼翼将麻醉剂瞄准一只只罗氏长颈鹿（Rothschild’s giraffe）发射，等它们缓慢倒地后再用绳子捆绑并蒙上眼睛。

肯亚野生动物管理局（Kenya Wildlife Service）正在进行一项精密计画，要将一群濒临灭绝的动物朝东方搬移约140公里至巴林戈县（Baringo）的鲁科保护区（Ruko Conservancy），上述行动是第一阶段工作。

有8只罗氏长颈鹿会先在瑟高伊特（Sergoit）的农场待约10天适应环境，再被运往新家。

在巴林戈县，敌对的波克特人（Pokot）和伊尔查姆斯人（Ilchamus）数十年来持续对立，双方争执有时升级为武装冲突。

于是在2000年代中期，两族群的长者决定解决彼此问题。他们开始推动一项计画，要把罗氏长颈鹿重新安置到鲁科保护区。这片保护区位于肯亚首都奈洛比（Nairobi）以北约280公里处。

这么做有2层目的，一方面让一种濒临灭绝动物回到原本主要栖地，另方面让两族群恢复和平。于是独特亚种罗氏长颈鹿便成为长期推动的缓和巴林戈县族群紧张计画一环。

这些长者希望，迁入的长颈鹿能吸引观光客及带来收入，为发展受到忽视的地方上创造就业，进而平息族群间紧张关系。当地许多年轻人找不到工作，肯亚其他地方也是如此。