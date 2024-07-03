肯亚反加税示威蔓延全国 警民冲突加剧

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（法新社奈洛比2日电） 肯亚民众反加税流血示威蔓延，今天在首都奈洛比新一波反政府抗议中，民众投掷石块、掠劫商店，警察则动用催泪瓦斯来压制暴力行为。

法新社报导，今天的示威活动开始时气氛热烈，但随后演变成暴力。在首都奈洛比（Nairobi）市中心商业区，警察戴着头盔、手持盾牌与木棍冲向抗议群众，催泪瓦斯弹在人群中引爆。

肯亚国家人权委员会（KNCHR）昨天表示，两周抗议期间，已有39人死亡、361人受伤，其中最严重的暴力事件上月25日在奈洛比发生。KNCHR谴责当局对群众使用武力「过当，以多欺少」。

肯亚总统鲁托（William Ruto）面临上台近两年来最严重的危机，既要承受国际货币基金（IMF）等贷款机构要求削减赤字的压力，又要面对因生活成本飙涨而陷入困境的老百姓。

年轻人的抗议运动没有正式领导人，大多靠着社群媒体来号召，在网路上使用#RutoMustGo标签；他们呼吁今天开始新一波的和平行动，并拒绝鲁托的官民对话呼吁，即便是鲁托已放弃了加税提案。

根据肯亚电视台播放的画面，基苏姆（Kisumu）、纳库鲁（Nakuru）、卡贾多（Kajiado）、米戈里（Migori）、姆洛隆戈（Mlolongo ）和龙戈（Rongo）等地也有抗议活动发生。（译者：纪锦玲）

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