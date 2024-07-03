立足瑞士 报道世界
登录

肯亚反加税示威蔓延全国 警民冲突加剧

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社奈洛比2日电） 肯亚民众反加税流血示威蔓延，今天在首都奈洛比新一波反政府抗议中，民众投掷石块、掠劫商店，警察则动用催泪瓦斯来压制暴力行为。

法新社报导，今天的示威活动开始时气氛热烈，但随后演变成暴力。在首都奈洛比（Nairobi）市中心商业区，警察戴着头盔、手持盾牌与木棍冲向抗议群众，催泪瓦斯弹在人群中引爆。

肯亚国家人权委员会（KNCHR）昨天表示，两周抗议期间，已有39人死亡、361人受伤，其中最严重的暴力事件上月25日在奈洛比发生。KNCHR谴责当局对群众使用武力「过当，以多欺少」。

肯亚总统鲁托（William Ruto）面临上台近两年来最严重的危机，既要承受国际货币基金（IMF）等贷款机构要求削减赤字的压力，又要面对因生活成本飙涨而陷入困境的老百姓。

年轻人的抗议运动没有正式领导人，大多靠着社群媒体来号召，在网路上使用#RutoMustGo标签；他们呼吁今天开始新一波的和平行动，并拒绝鲁托的官民对话呼吁，即便是鲁托已放弃了加税提案。

根据肯亚电视台播放的画面，基苏姆（Kisumu）、纳库鲁（Nakuru）、卡贾多（Kajiado）、米戈里（Migori）、姆洛隆戈（Mlolongo ）和龙戈（Rongo）等地也有抗议活动发生。（译者：纪锦玲）

Return to Top

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
26
40 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
83
81 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
40
46 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团