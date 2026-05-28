肯亚女校宿舍火灾 16人罹难

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（法新社奈洛比28日电） 东非国家肯亚一所女子学校的宿舍今天凌晨发生火灾，造成16名学生不幸丧生，另有79人送医，成为该国最新一起致命校园火灾。

官员表示，当地时间凌晨1时前不久，纳库鲁郡（Nakuru County）乌图米希女子学院（Utumishi Girls Academy）发生火警。该校位于首都奈洛比北方约120公里。

教育部长欧甘巴（Julius Migos Ogamba）告诉现场记者：「我们有16名罹难者，这是一起不幸的事件。」他并未公布死者年龄。

法新社记者目击，失火宿舍窗户破裂，墙壁被熏黑，屋顶铁皮扭曲。

当天下午，现场医护人员逐一确认遗体身分，并通知罹难者家属。

一名心碎的母亲马图拉（Leila Matura）表示，她18岁的女儿下落不明。

马图拉告诉法新社：「我们去医院找她，但找不到。他们说她不在那里，是失踪人员之一。她是生是死，我们不知道。我很绝望。」

另一名不愿具名的母亲表示，她17岁的女儿在医院接受治疗，「她从窗户跳下去，两条腿都摔断了，感谢神，她很坚强，这是每个母亲的噩梦」。

这所学校与国家警察局（National Police Service）有关，学生多为警员子女。

一名自称佛瑞德（Fred）的消防员向法新社表示：「我们赶到时火势还很猛烈，规模很大…因为里面有很多床垫，大约花了45分钟才将火势扑灭。」

在肯亚，寄宿学校很常见，该国曾发生多起严重校园火灾。