肯亚民众抗议加税闯国会 总统誓言强势因应暴力

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（法新社奈洛比25日电） 肯亚民众对政府计划加税的抗议活动演变成致命冲突，示威者冲进国会引发混乱后，总统鲁托（William Ruto）今天誓言对「暴力和无政府状态」采取强硬立场。

多为年轻人主导的示威活动过去一周还算平和，但今天首都奈洛比（Nairobi）出现混乱，群众向警察投掷石块，冲过路障并闯入国会议场。

政府部署军队支援警方，对抗议群众发射催泪瓦斯、高压水柱和橡胶子弹，根据维权团体，当局甚至向抗议者射击实弹。

国际特赦组织肯亚分会（Amnesty Kenya）等非政府组织（NGO）发布联合声明指出，「至少5人中枪身亡、31人受伤」。

鲁托在奈洛比的记者会表示，「我们将对今天的叛逆事件做出全面、有效和迅速回应」，称示威活动「被危险分子劫持」。

美国吁请民众冷静，加拿大、德国和英国等13个西方国家表示，他们对国会外的场面「尤其震惊」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，古特瑞斯「极为关切」肯亚暴力情事，并对死伤消息「感到悲伤」。

非洲联盟委员会（African Union Commission）主席马哈马特（Moussa Faki Mahamat）也表达「极度关切」，呼吁肯亚避免暴力冲突进一步恶化。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）