胜利大会川普誓言停止让美国走下坡 支持者好嗨

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统当选人川普今天在华府一场集会中告诉大批支持者，他在20日上任首日就会实践核心竞选承诺扫荡移民。

川普在第一资本体育馆（Capital One Arena）举行的「『让美国再次伟大』胜利集会」（Make America Great Again Victory Rally）上并表示，他将于上任首日签署「大量」行政命令，其中1项将会禁止「跨性别的荒唐事」、禁学校讲授批判性种族理论（Critical Race Theory），并禁止跨性别运动选手参与女性运动项目。

他同时重申，将公开前总统甘乃迪（John F. Kennedy）、甘乃迪总统胞弟前联邦参议员罗勃．甘乃迪（Robert Kennedy）以及民权斗士马丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）遭暗杀身亡的资料。

他向场内爆满群众表示：「明天中午，美国漫长的4年下坡路就将落幕，而我们将在这崭新的一天迎来美国的强大与繁荣。」

今天胜利集会开始之前，有成千上万人不畏低温和又下雨又下雪的天气耐心排队，他们声称等不及看川普上台一展才干。

现年40岁民众史蒂芬生（Loren Stephenson）在破晓前1小时，也就是清晨约6时左右就来排队，「我很开心能来这里支持（川普）」。她还说：「这天虽漫长，但总体上大家心情愉快。」

远从威斯康辛州来的23岁民众札赫（Thomas Zacher）说，他去年11月大选投川普一票主要是出于经济因素，过去4年通货膨胀数度上扬。但他支持川普也是出于这位亿万富豪的魅力。

他说，川普的「魅力、他的活力。老实说，要不是川普，我认为很多人根本不关心政治」。

现年53岁民众欧佛拜（Christina Overby）则是等不及川普上台执政，说：「他将带领我们回归正轨。」

她说：「我来自劳工阶级家庭，我真的很不乐见其他国家的人涌入，那些人不应该在这里（美国）、把机会从诸如我家这样的人们手中夺走。」