能源智库：印尼严重低估开采煤矿所产生甲烷排放

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（法新社雅加达12日电） 根据环境与能源智库Ember今天发布的报告，由于测量方法过时且不准，全球最大动力煤出口国印尼在煤炭开采活动中产生的甲烷排放被大幅低报。

总部位于伦敦的Ember根据自身的各项研究估计，印尼的煤矿气（CMM）污染较官方数字高出达8倍。

据联合国环境规划署（UNEP）说法，甲烷造成全球暖化的严重性，仅次于二氧化碳。

Ember印尼气候与能源资深分析师杜迪（Dody Setiawan）在声明中表示，由于印尼承诺在全球范围内削减甲烷排放，数据的差异「可能会损及其国际地位」。

印尼能源及矿产资源部尚未回应法新社相关询问。

群岛国家印尼是全球第3大产煤国，仅次于中国和印度，也是全球最大动力煤出口国。根据印尼能源部资料，印尼在2023年产出7亿7500万吨煤创新高，其中出口量超过5亿吨。

印尼是「全球甲烷承诺」（Global Methane Pledge, GMP）的签署国之一，印尼政府曾表示「将在国内采取全面行动，以在2030年底前达成甲烷减排目标」。

印尼在提交联合国最新一份双年报告中，称其陆上采矿活动释放12万8000吨甲烷。然而Ember预测，印尼在2024年的采矿活动可能的甲烷释放量超过100万吨。

Ember指出，印尼使用过时方法估算排放量，同时未能报告地下采矿活动的煤矿气排放。地下采矿活动所产生的甲烷排放量可能远高于陆上采矿活动。

环保人士敦促印尼政府改进煤矿气管理，确定哪些地区产生最多，并处理甲烷污染低报问题。

来自全球能源监测组织（Global Energy Monitor, GEM）的朵萝西．梅（Dorothy Mei）在一份声明中说：「为全面实现『全球甲烷承诺』目标，印尼必须制定监测排放的计画，并提高煤矿开采和甲烷数据的可及性。」

印尼煤矿协会（Indonesian Coal Mining Association）执行长亨德拉（Hendra Sinadia）告诉法新社，资料差异可能是因为测量方法缺乏标准，尤其是企业所没有通报的逸散性排放。