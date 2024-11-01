脸书出现诓美国选民社团

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（法新华盛顿1日电） 社群网站脸书出现藉由「诱导转向」手法发假消息意图诓骗美国选民的社团。研究发现，自从现任副总统贺锦丽今夏参选后，以她为目标的这类社团有激增的趋势。

数十个脸书社团以贺锦丽（Kamala Harris）粉丝专页自我标榜，却发动种族主义攻击，批评她的移民背景并且推销她的对手、前总统川普。

对此，假新闻研究人员称之「诱导转向」（bait-and-switch）手法，目的是在紧绷的大选中诓骗选民。

总部位在华府的「美国阳光计画」（American Sunlight Project, ASP）分析超过300个脸书（Facebook）社团，它们包装成挺贺锦丽页面，实则以辱骂、憎恨贴文误导贺粉，或是利用她的知名度推销商品。

诱导转向手法的目标看起来涵盖政治光谱各个区块，包括川普。美国阳光计画共同创办人暨执行长亚科维茨（Nina Jankowicz）表示：「跨政治光谱各个区块和各种主题都存在以这种方式运用并且滥用社团的情况。」

不过亚科维茨指出，她的研究机构发现，自从贺锦丽今夏宣布参选以来，矛头指向她的这类社团「激增」。

像是有个声称「贺锦丽粉丝」（Kamala Harris fans）的社团，虽藉由粉丝页中「关于」这个区块赞扬贺锦丽是「先驱、多元的象徵，以及公正与平等的拥护者」，社团贴文却试图挖贺锦丽墙脚，包括其中一则贴文搭配棕色人种女性将脸涂黑的照片，图说提到：「贺锦丽准备好跟黑人谈谈。」

这则贴图呼应川普声称贺锦丽「变成黑人」的不实说法，说她利用种族争取非裔选民。贺锦丽是美国史上首位亚非裔女性副总统。

亚科维茨说，随着大选日接近，而且接下来的总统交接很可能不平静，民众浏览网路讯息时不宜操之过急，要试着更小心谨慎，这很重要。