脸书IG疑未尽力防儿童网路成瘾 欧盟启动调查

3 分钟

（法新社布鲁塞尔16日电） 欧洲联盟（EU）今天对美国社群媒体平台脸书（Facebook）和Instagram（IG）展开正式调查，原因是母公司为Meta的这两个平台可能正在造成儿童出现成瘾行为。

欧盟是依据其「数位服务法」（Digital Services Act，DSA）启动这项调查，这部法律是要迫使几家世界最大科技公司采取更多措施来保护欧洲的网路使用者，以及打击非法内容。

这是欧盟对Meta启动的第2起调查，欧盟4月才因担心脸书和Instagram打击假消息不力而启动首起调查。

欧盟负责内部市场事务的执行委员布勒东（Thierry Breton）表示：「在减轻欧洲年轻人身心健康受到负面影响的风险方面，我们不相信（Meta）已经采取足够行动来符合数位服务法的要求。」

他还说：「为了保护我们的孩子，我们正在不遗余力。」

Meta的一名发言人则为他们保护年轻使用者所做的努力辩护说：「我们希望年轻人在网路上拥有安全及适合年龄的经验，因此10年来已开发50多项工具和政策来保护他们。」

这名发言人还表示：「这是整体产业正在面临的一项挑战。我们期待与欧盟执行委员会（European Commission）分享我们的工作细节。」

数位服务法是欧盟为了牵制大型科技公司而具备的强大法律武器库当中一项。包括脸书和Instagram在内，一共有23个「超大型」网路平台必须遵守这部法律，否则面临最高可达平台全球营业额6%的罚款，且若严重或屡次违规甚至会被封禁。

其他同样因数位服务法而被欧盟盯上的网路平台，还有Snapchat、TikTok和YouTube。