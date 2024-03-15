自称比特币发明者 英法院裁定澳洲人非中本聪本尊

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（法新社伦敦14日电） 加密货币「比特币」2008年推出，而澳洲电脑科学家莱特声称自己就是化名「中本聪」的比特币发明人，但英国法院今天裁定并非如此。

非营利组织「加密货币开放专利联盟」（Cryptocurrency Open Patent Alliance, COPA）对莱特（Craig Wright）提告后，伦敦高等法院（London High Court）审理此案，并于今天做出这项裁定。

53岁的莱特自2016年起声称自己是「中本聪」（Satoshi Nakamoto），并且是一本相关白皮书的作者。那本白皮书揭示了后来成为世上最受欢迎的加密货币「比特币」。比特币的价格在今天创下新高。

但在今天做出的裁决中，法官梅洛（James Mellor）驳回莱特的主张，称让他做出裁定的证据「具压倒性」。

梅洛说：「莱特并非比特币白皮书的作者。莱特不是2008年到2011年间，采用中本聪名字或以中本聪为化名行走江湖的人。」

梅洛补充道：「莱特不是比特币体系的创建者，不是比特币软体初始版本的创造者。」

莱特是一名神秘的程式设计师，他在社群媒体平台X上自称是「比特币创造者」，因此曾提出数件告诉，但却面临加密货币开放专利联盟提出的法律诉讼。

加密货币开放专利联盟当初设立时，目的在让加密货币技术不受专利影响，发言人在声明中说：「对开发者、整个开放原始码社群与追查真相而言，这项裁决为大家取得胜利。」

他说：「过去8年来，莱特与他的金主谎称他是中本聪，并用这个谎言霸凌与恐吓比特币圈开发人员。」

加密货币开放专利联盟又说：「法院今天裁定莱特不是中本聪本尊，终结了这种状况。」

这项裁定可能影响莱特与26名开发者之间的另一起诉讼，包括加密货币交易所Coinbase在内，这些开发者遭控侵犯莱特的智慧财产权。