航班技术故障误报劫机 以色列保加利亚战机紧急拦截

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（法新社索菲亚1日电） 保加利亚交通部昨天表示，一架原定从波兰首都华沙（Warsaw）飞往以色列特拉维夫（Tel Aviv）的航班因技术故障误报劫机，导致以色列和保加利亚战机紧急升空拦截。

一名机场官员稍早告诉法新社，负责营运这架空中巴士A320的保加利亚公司将原因归咎于机师操作失误。

不过，保加利亚交通部在声明中表示：「偏离航道是因为飞机询答机发生技术故障，错误发送非法干扰／劫机的讯号。」「确认机上没有实际威胁后，这架飞机经由土耳其离开我国领空。」 交通部表示，这架原定飞往特拉维夫的客机，应营运业者要求改飞保加利亚，随后由保加利亚战机「拦截并护送」。 不过，以色列军方表示，接获「通讯中断通报」后，派出2架战机拦截东地中海上空一架民航机。

LOT波兰航空公司表示，这架班机是由保加利亚伊莱克特拉航空（Electra Airways）公司代为执飞，机组人员曾「通报紧急状况」。

波兰航空发言人莫楚尔斯基（Krzysztof Moczulski）告诉法新社：「后续与空中交通管制单位通讯后，这项通报已取消。」

保加利亚国防部在声明中指出，这架飞机发送询答机代码7500，这代表遭非法干扰或劫机的紧急讯息。

莫楚尔斯基表示，由于机组人员工时的限制，这架飞机改飞至保加利亚布尔加斯（Burgas），伊莱克特拉航空总部也设在当地。