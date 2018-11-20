此内容发布于2018年11月20日 上午10:51 最后更新 - 2018年11月20日 -10:51

未来12年之内，日内瓦机场客流量及航班数量都将大幅增长。 (© KEYSTONE / SALVATORE DI NOLFI)

日内瓦机场已被明确告知，务必有效减少其给周边地区生活的居民带来的噪音干扰。粗略估算，截至2030年，这座瑞士客流吞吐量排名第二的机场航班数量还会在现有基础上增长近四分之一。



11月14日，针对日内瓦机场制定的降噪预期目标实施方案获得瑞士政府批准。该方案隶属于更新升级瑞士航空基础设施、以满足未来发展需求的广泛战略中一大重要环节。根据该方案细则，在未来12年之内，机场周边暴露于有害噪声环境的区域面积将在一定程度上有所缩减。



鉴于未来数年内商业航班数将大幅增加，因此，瑞士所有机场都必须遵守限制噪音扰民的相关规章条例。

据日内瓦机场预测，到2030年，该机场航班数量将由去年的19.1万架飞机吞吐量和1730万接待客流量，骤增至23.6万次航班和2500万名乘客。



目前，日内瓦机场运营商有意减少因延误而在夜间10点以后落地或起飞的航班数量。因为据相关机构监测，晚于这个分界时间点的航班所引发的噪音污染级数造成的危害，几乎达到了平时的十倍。

swissinfo.ch

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