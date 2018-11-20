日内瓦机场已被明确告知，务必有效减少其给周边地区生活的居民带来的噪音干扰。粗略估算，截至2030年，这座瑞士客流吞吐量排名第二的机场航班数量还会在现有基础上增长近四分之一。
11月14日，针对日内瓦机场制定的降噪预期目标实施方案获得瑞士政府批准。该方案隶属于更新升级瑞士航空基础设施、以满足未来发展需求的广泛战略中一大重要环节。根据该方案细则，在未来12年之内，机场周边暴露于有害噪声环境的区域面积将在一定程度上有所缩减。
鉴于未来数年内商业航班数将大幅增加，因此，瑞士所有机场都必须遵守限制噪音扰民的相关规章条例。
据日内瓦机场预测，到2030年，该机场航班数量将由去年的19.1万架飞机吞吐量和1730万接待客流量，骤增至23.6万次航班和2500万名乘客。
目前，日内瓦机场运营商有意减少因延误而在夜间10点以后落地或起飞的航班数量。因为据相关机构监测，晚于这个分界时间点的航班所引发的噪音污染级数造成的危害，几乎达到了平时的十倍。
swissinfo.ch
Neuer Inhalt
Horizontal Line
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。