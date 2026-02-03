艾普斯坦否认是恶魔 巴农拍摄影片曝光对话

（法新社华盛顿2日电） 根据美国当局最新公布的一段影片访谈，已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）否认自己是「恶魔」，并坚称自己只是「最低级别」的性犯罪者。

这段约两小时的访谈，是由总统川普（Donald Trump）的前顾问巴农（Steve Bannon）执行，拍摄地疑似为艾普斯坦在纽约的住家，拍摄日期不详。

艾普斯坦2019年被依媒介未成年人卖淫等罪遭联邦起诉，并于候审期间在狱中自杀身亡。公布的影片中，巴农问艾普斯坦，「你觉得你自己就是恶魔本尊吗？」

艾普斯坦笑着说：「不是，但我确实有一面好镜子。」他当时身穿黑色上衣、戴着眼镜。巴农再次追问时，艾普斯坦回应：「我不知道，你为什么要这么说？」

针对被巴农贴上「三级性犯罪者」标签，艾普斯坦表示反对，说自己「是最低级别的」。根据美国分类，三级性犯罪者代表对公众安全构成最严重威胁。

巴农补充，「但仍旧是罪犯」。艾普斯坦回答说：「对。」

这场交锋之前，巴农曾问艾普斯坦是否认为他的财富为「脏钱」，质疑他是靠「为世界上最坏的人提供建议」赚来的。

艾普斯坦坚称自己财富来源合法，但也坦言「道德伦理永远是复杂的问题」。

他还辩称自己曾捐款协助消除巴基斯坦与印度的小儿麻痹症，藉此为财富来源辩护。

文件显示，巴农与艾普斯坦曾定期联系，艾普斯坦甚至表示愿协助这名极右派政治人物在欧洲推广其保守理念。

自总统川普2025年1月重返白宫以来，美国当局已公布数以百万计有关艾普斯坦的文件、照片及影片。

这些资料揭露了艾普斯坦与微软创办人比尔盖兹（Bill Gates）、导演伍迪艾伦（Woody Allen）等商界与名人，以及包括川普和前总统柯林顿（Bill Clinton）在内的政治人物与学者之间的关联。