艾普斯坦文件大量涂黑引议 美司法部：保护受害者

3 分钟

（法新社华盛顿21日电） 美国已故性犯罪富豪艾普斯坦档案公布后，各界批评声浪高涨，指责内容遭大幅删减和掩盖；司法部官员今天否认是为了保护总统川普而涂抹艾普斯坦相关文件。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者表达强烈不满 ，指档案多数页面被涂黑掉、照片遭马赛克处理。

美国司法部副部长布兰希（Todd Blanche）今天接受国家广播公司新闻网（NBC）节目「会晤新闻界」（Meet the Press）访问时说：「我们并没有将有关总统川普的资料涂抹掉。」

若因政治敏感而遮盖文件内容，在美国已属违法行为，当布兰希被问到是否有这么处理时说：「绝对没有，完全没有。」

法新社报导，司法部被质疑将至少一张川普入镜的团体照片移除掉，布兰希表示，这是基于「对那些女性的担忧」。布兰希曾是川普的私人律师。

民主党国会议员指川普已经违反「应全面公开艾普斯坦相关档案」的法令要求。

民主党籍国会众议员拉斯金（Jamie Raskin）今天在有线电视新闻网（CNN）「美国国情」（State of the Union）节目中表示：「这一切都是为了掩盖川普不愿曝光的情事，无论是关于他自己、家人或朋友。」

法新社报导，美国司法部19日公开的大量资料中，包含前总统柯林顿（Bill Clinton），以及艾普斯坦显赫社交圈中其他知名人士的照片，包括滚石乐团（The Rolling Stones）主唱米克杰格（Mick Jagger）和已故流行音乐天王麦可杰克森（Michael Jackson）。

司法部表示，涂黑资料是为了保护艾普斯坦的受害者。

然而，司法部被指控删减大量内容或遗失档案，让外界要求彻查的呼声更为高涨。（编译：纪锦玲）