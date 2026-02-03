艾普斯坦案调查 柯林顿与希拉蕊同意赴国会作证

（法新社华盛顿2日电） 美国前总统柯林顿的发言人表示，柯林顿（Bill Clinton）与妻子希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）将在联邦众议院针对已故性犯罪富豪艾普斯坦的调查中作证，此举避免了一场可能导致两人被判藐视国会的投票。

柯林顿夫妇最初拒绝出席国会听证会，而这场听证会旨在审查当局如何处理对这位声名狼藉金融家的早期调查。艾普斯坦（Jeffrey Epstein）曾与全球许多商业和政治菁英有过往来与书信联系。

艾普斯坦案持续让华府笼罩在阴影之中，本案不仅牵涉美国政坛一些最知名的人物，也凸显了形塑这起丑闻的激烈党派斗争。

无论是总统川普还是柯林顿夫妇，都未被指控与艾普斯坦的活动有关的刑事不当行为。

在最初拒绝赴华府作证的信函中，柯林顿夫妇曾主张，由于缺乏明确的立法目的，这些传票无效。

共和党人表示，这对民主党夫妇过去与这位商业大亨的关联，包括柯林顿在2000年代初期使用艾普斯坦的私人飞机，足以证明有必要进行当面宣誓质询。

柯林顿夫妇先前提交了宣誓书面声明，描述他们对艾普斯坦及他的同伙麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）的了解。麦克斯威尔因性贩运罪名正在服20年徒刑。

柯林顿承认曾为柯林顿基金会（Clinton Foundation）相关的人道工作搭乘艾普斯坦的飞机，但表示他从未造访过他的私人岛屿。

希拉蕊则表示，她与艾普斯坦没有任何实质互动，从未搭乘过他的飞机，也从未造访过他的岛屿。