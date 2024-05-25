艾菲尔铁塔门票将涨20% 支应紧急翻修工程费

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（法新社巴黎24日电） 巴黎市政厅今天投票决定，下个月起艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）成人门票价格将提高20%，以协助支付紧急翻修工程费用。

游客目前搭乘电梯前往艾菲尔铁塔塔顶的费用为29.40欧元（约新台币1030元），这一价格将在6月17日涨到35.30欧元（约新台币1230元）。

巴黎市议会还支持艾菲尔铁塔营运管理公司（SETE）调整资本结构，并降低向SETE收取的年费。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间游客数量减少，加上翻修成本急遽上升，使SETE深陷赤字。

艾菲尔铁塔工作人员今年稍早举行罢工，抗议这座纪念塔的财务管理方式不当。

2020年及2021年COVID-19疫情期间，艾菲尔铁塔出现约1亿2000万欧元的资金缺口。

工会主张，鉴于必须进行重新上漆等重大维护工作，先前资本重组涉及金额仅6000万欧元并不足够。

这座由建筑师艾菲尔（Gustave Eiffel）为1889年世界博览会设计的杰作，自建造以来已重新粉刷19次。

艾菲尔当时建议每7年油漆1次铁塔，以遏阻不可避免的锈蚀现象。

然而自2010年以来，这座高达300公尺的铁塔━━若包含顶部的高频天线则高330公尺━━一直没有进行完整的油漆工程。

2020年由于COVID-19的限制，艾菲尔铁塔参观人数降至150万人，直到去年游客数量才恢复至近600万人。（译者：林沂锋/核稿：洪培英）