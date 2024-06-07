苏丹准军事团体屠村 传逾百人丧命

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（法新社开罗6日电） 苏丹准军事团体「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）5日攻击一座村庄，民运人士表示有逾百人因此丧命。苏丹军方今天表示，将予以「严厉反击」。

自从去年12月掌控中部农业州哲吉拉（Gezira）首府瓦德马达尼（Wad Madani）后，快速支援部队士兵对该州各地的小村庄接连展开数十次攻击，这是规模最大的一次。

当地活动人士指控政府军5日没有回应他们的求助后，苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）才发表前述声明。

联合国驻苏丹最高官员6日呼吁，针对哲吉拉州瓦德努尔村（Wad Alnoura）这起攻击展开调查。

瓦德马达尼抵抗委员会（Wad Madani Resistance Committee）上传社群网站的照片显示，有数十具用白布包裹的遇害者遗体即将下葬。联合国苏丹人道主义协调员恩奎塔－沙拉米（Clementine Nkweta-Salami）引用照片发布声明说：「即使以苏丹冲突的惨况做为衡量标准，瓦德努尔村出现的图像都令人为之心碎。」

一直在追踪这类攻击的瓦德马达尼抵抗委员会6日表示，瓦德努尔村有104人遇害、数百人受伤，并表示快速支援部队正朝向其他村庄而去。

瓦德马达尼抵抗委员会5日晚间发声明指出：「遭快速支援部队两度攻击后，瓦德努尔村…5日经历种族灭绝。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）发表声明说：「哲吉拉州瓦德努尔村发生的攻击据报是快速支援部队6月5日所为，据悉已造成逾百人死亡，秘书长对此予以强烈谴责。」声明并呼吁苏丹交战各方不要发动伤及平民的攻击。