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苏丹卫生部长宣布霍乱流行

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（法新社苏丹港18日电） 苏丹卫生部长昨天在发布的影片中宣布，这个饱受战争蹂躏的国家经历了数周大雨后，爆发了霍乱疫情。

伊布拉欣在影片中说：「由于天气状况与饮用水受污染，我们宣布霍乱疫情正在流行。」

他说，在「公共卫生实验室发现霍乱病菌」后，我们协同东部卡萨拉州（Kassala）、联合国机构和专家做出上述决定。

自2023年4月以来，苏丹这个东北非国家一直饱受内战之苦，拥有实质统治权的政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）与他的前副手、领导准军事团体「快速支援部队」（RSF）的达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）反目后，双方暴力冲突不断。

几周来，苏丹遭遇暴雨，卡萨拉州遭受严重打击。当地政府呼吁需要「立即」和「紧急」的国际援助。

洪水导致数千人流离失所，导致腹泻等疾病增加，尤其是儿童。

根据世界卫生组织（WHO）称，霍乱会导致严重腹泻、呕吐和肌肉痉挛，通常是由于食用或饮用水被细菌污染而引起。它会导致严重脱水，在某些情况下几小时内就会死亡。

世界卫生组织表示，截至7月28日，已有26个国家通报30万7433起霍乱病例，有2326人死亡。

苏丹内战引发了世界最严重的人道危机之一，苏丹有超过一半人口、约2500多万人正面临「急性饥饿」（acute hunger）；另有超过1000万人因内战流离失所。

苏丹面临联合国所称「近年来世界上最严重的人道危机」，而内战并没有任何减弱的迹象。

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