苏丹政府军领袖罕见促川普调停内战

（法新社苏丹港26日电） 苏丹政府军总司令柏罕今天呼吁美国总统川普调停内战，促成和平。政府军与准军事组织「快速支援部队」自从2023年4月交战以来，已造成数万人丧生、1200万人流离失所。

苏丹实际领导人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）投书「华尔街日报」（The Wall Street Journal）指出：「苏丹人民现在寄望华府能在美国总统展现诚信的基础上采取下一步行动，与我们以及区域真正追求和平人士合作，终结这场战争。」

自从内战爆发以来，斡旋柏罕与其前副手、快速支援部队（Rapid Support Forces, RSF）指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）达成和平的工作一再失败。

内战已造成数万人丧生、1200万人流离失所，导致全球规模最大饥荒与难民危机。

柏罕领导的政府军受到国际承认；美国1月认定RSF在西部达佛地区（Darfur）犯下种族灭绝罪。

在沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed Bin Salman）敦促之下，川普上周首次对苏丹内战表达关注，矢言将出面结束这场战争。

柏罕写道：「苏丹人的共识是，川普是一位直言不讳、行事果断的领导人，许多人相信他有决心对抗那些拖延我们苦难的外部势力。」

美国、阿拉伯联合大公国、沙乌地阿拉伯与埃及正试图促成停火。政府军和RSF对于之前由美国和沙乌地斡旋的谈判都采取拖延态度。