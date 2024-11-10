苏利文：余60亿美元援乌资金川普上任前交付

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（法新社华盛顿10日电） 美国国家安全顾问苏利文今天针对一旦华府不再支持基辅可能引发的全球风险示警，并且表示白宫将于总统当选人川普明年1月就职之前，交付余下的60亿美元援乌克兰资金。

苏利文（Jake Sullivan）表示，总统拜登与川普13日在椭圆形办公室见面时，可望商讨首要外交政策议题。

他告诉哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）：「总统将有机会向川普总统解释自己怎么看这些事、厘清立场，并且与川普总统谈论到，川普总统怎么看自己就任后接手这些事。」

拜登引领挺乌克兰对抗俄罗斯侵略的国际联盟，尤其于俄军取得军事斩获而且乌克兰面临日益严重人力匮乏的紧要关头。

与此同时，川普早已坚称，他可「于一天之内」结束这场战争，而且可能于就职前就达成。外界推测，相关协议内容可能包括基辅对莫斯科割让部分领土。

乌克兰和北大西洋公约组织（NATO）欧洲成员国一方面针对美国即将有个看起来对莫斯科更友善、不太支持基辅和北约的新总统而在研拟对策，同时他们也都急于要跟川普进行接触。

苏利文强调，拜登政府卸任前数月间一项主要目标就是要「尽可能让乌克兰在战场上居于实力最坚实位置，从而使其最终在谈判时能够尽可能处在最强有力地位」。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）已经要求乌克兰割地，作为展开和谈的前提，遭到基辅断然拒绝。

苏利文还表示，他预期结束加萨和黎巴嫩南部战争，以及遭到巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）挟持的以色列人获释等议题将会有进展。

他说：「到某个时刻，以色列政府会希望针对公民回家进行交易…我不认为以方会因美国政治而进行这项交易，而是为了确保以色列。我预期未来数周内会有进展。」