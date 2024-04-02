苏格兰新法禁止煽动跨性别仇恨 JK罗琳主张言论自由

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（法新社伦敦1日电） 苏格兰实施有争议的新法，将煽动针对跨性别者等团体的仇恨视为犯罪，今天生效后受到批评。

苏格兰议员于2021年通过「仇恨犯罪与公共秩序（苏格兰）法」（Hate Crime and Public Order (Scotland) Act），但直到现在才实施，内容强化了现有仇恨犯罪法规，同时将前述行为新增为犯罪。

苏格兰政府表示，这是依据一项针对仇恨犯罪法律的独立审查建议所采取的措施，确保这类保护「切合21世纪」。

按照新法，受保障的范围包括年龄、身心障碍、种族、宗教和性倾向，以及性别认同。

但英国首相苏纳克（Rishi Sunak）说，没人应该为了「陈述单纯的生物学事实」而受惩罚。

他告诉「每日电讯报」（Daily Telegraph）：「我们相信这个国家的言论自由，保守党人会永远保护它。」

知名小说家JK罗琳（JK Rowling）反对多数性别认同运动，尤其是在苏格兰，她也基于言论自由和其他论据抨击新法。

她在网路上发表长文说，新法很容易遭运动人士滥用，他们想让那些敢直言取消女性单一性别空间很危险的人噤声。

她写道：「我现在不在国内，但如果我在这里写的东西达到新法条文的犯罪标准，我很期待回到苏格兰启蒙运动发源地时被逮捕。」

JK罗琳说，新法对保护女性没有半点额外作用，尤其苏格兰政府未将女性纳入保护对象之一，尽管曾承诺未来立法解决仇视女性的问题。

苏格兰首席大臣尤沙夫（Humza Yousaf）则坚称，新法将有助于保护相关族群不受「高涨」的仇恨所害。