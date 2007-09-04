苏黎世金融服务集团扩展其在华业务

著名的保险集团-苏黎世金融服务集团为拓展在华业务，在原有北京分店的基础上，又在中国首都成立一销售组织-苏黎世保险经纪(北京)有限公司。
苏黎世金融服务集团在今年年初收购了北京百合保险经纪有限公司24.51%的股份，因为百合公司可以在全中国的范围内进行经营。中国有关监管部门批准了该项交易及公司名称变更。
集团总裁James Schiro在为此召开的记者招待会上表示，中国金融市场发展迅速，搭建这一销售平台，是该公司迈向中国市场的、中长期计划中重要的一步。以北京为中心，在其他地区建立销售分点的计划也在酝酿中。
该集团在北京的分公司已开始经营安全保险，并拥有中国第4大寿险公司-新华人寿20%的股权投资。
苏黎世金融服务集团是以保险为核心业务的金融服务机构，也是第一家在中国大陆设立代表处的欧洲大陆保险公司，总部设于瑞士苏黎世。现有雇员约5.8万人，客户遍布全球170多个国家和地区。
瑞士资讯(swissinfo)及通讯社
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