若哈玛斯拒降 史莫特里奇：以国应逐步并吞加萨

afp_tickers

2 分钟

（法新社耶路撒冷28日电） 以色列财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）今天表示，如果巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）坚持不放下武器，以色列政府应开始逐步并吞加萨走廊（Gaza Strip）地区。

极右派的史莫特里奇先前高声反对与哈玛斯达成协议以结束这场近两年的战争。他今天在耶路撒冷记者会中提出计画，「年底前要在加萨取得胜利」。

根据史莫特里奇的提案，哈玛斯将会收到最后通牒，要求投降、解除武装并释放自2023年10月突袭以色列以来仍扣留在加萨的所有人质。

若哈玛斯拒绝，史莫特里奇建议以色列应持续4周，每周并吞一部分，让大部分加萨走廊由以色列全面控制。根据史莫特里奇说法，巴勒斯坦民众将先被要求往加萨南部撤离，接着以色列封锁北部与中部以剿除剩余哈玛斯武装分子，最终完成并吞。

他表示：「这可在3至4个月内达成。」

目前以色列部队正对加萨走廊最大城市加萨市（Gaza City）发动大型攻势，试图取得控制权，外界日益担忧当地巴勒斯坦平民的命运。战争期间，加萨走廊200多万人口绝大多数被迫流离失所，许多人甚至多次被迫迁移。

史莫特里奇呼吁以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）「立即全面采纳这项计画」。

哈玛斯谴责这项提案，称这是「公然支持对我们人民实施强迫迁移和种族清洗的政策」。

以色列2005年将军队和屯垦者撤离加萨走廊，以色列执政联盟中有多位极右派成员曾表态支持在加萨重建屯垦区，史莫特里奇是其中之一。