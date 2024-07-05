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英内阁至少12官员连任失败 创下最差纪录

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（法新社伦敦5日电） 英国国会下议院选举落幕，执政党保守党不仅惨败给在野的工党，其失去席次的内阁官员人数也创下新高，如果首相苏纳克辞去党魁职务，党内明显的竞争者所剩无几。

保守党（Conservatives）在本次大选惨遭主要反对党工党（Labour Party）重创，苏纳克（Rishi Sunak）内阁迄今至少有12名成员连任失败，打破1997年7名内阁成员落选纪录，创下新高。

英国国防大臣夏普斯（Grant Shapps）出任该职近1年，失去他在伦敦以北的韦林哈特菲尔德（Welwyn Hatfield）选区席次，成为本次选战最受瞩目的败选者。

下议院领袖摩丹特（Penny Mordaunt）在位于英格兰南部海岸的北朴茨茅斯（Portsmouth North）选区落选。她去年5月因在英国国王查尔斯三世（King Charles III）加冕典礼负责持剑领行而备受国际关注。

摩丹特曾任国防大臣，两度角逐保守党党魁，且随着苏纳克预计请辞，她很有可能再次尝试争取成为该党领导人。

因败选失去国会席位的其他保守党内阁成员，包括教育大臣基根（Gillian Keegan）、司法大臣乔克（Alex Chalk）、文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）、交通运输大臣哈波（Mark Harper）及科技大臣唐萃兰（Michelle Donelan）。

随着选民受够保守党执政14年，威尔斯事务大臣戴维斯（David TC Davies）、检察总长普伦蒂斯（Victoria Prentis）、退伍军人事务国务大臣莫瑟（Johnny Mercer）、打击非法移民事务国务大臣汤林森（Michael Tomlinson KC）及首席党鞭暨财政部国会秘书哈特（Simon Hart）也都落选。

多名内阁官员于选举落马，已在成功连任和即将去职的保守党人之间引起反思，他们指保守党因近年爆发一系列丑闻及内斗而受到惩罚。

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