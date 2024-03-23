英国凯特王妃宣布罹癌 哈利与梅根祝健康盼康复

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（法新社洛杉矶22日电） 英国威尔斯王妃（Princess of Wales）凯特（Kate）透露自己罹患癌症后，旅居美国的英国王室成员哈利王子与他的妻子梅根今天说，他们希望凯特「健康和康复」。

凯特宣布自己罹患一种疾病，正在处于化疗早期阶段，但没有对外透露是哪种疾病。

住在美国加州的哈利夫妇说：「我们祝凯特与家人健康、康复，希望他们能在保有隐私与平静的情况下做到这点。」

凯特罹癌的时间点，正值英国王室关系处于动荡时期。正式头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利（Prince Harry）与梅根（Meghan），不再是在职王室成员（working royals），他们声称因为不满「公司」（The Firm）的对待而相互指责，因此辞去王室职务。

他们于2020年搬到美国加州，住在圣巴巴拉（Santa Barbara）郊外，在王室财务资助遭切断后，现在正在发展他们自己的事业。

哈利2018年与曾为演员的梅根结婚，两人举行了一场童话般的婚礼，当时他跟哥哥威廉王子（Prince William）的关系非常密切，但近年来两人已渐行渐远。

哈利公开批评他的家人后，这对兄弟已有好几个月没有说话。哈利多次抱怨在他们担任王室成员时，觉得和妻子遭到不当对待，这件事在2023年1月出版的自传「备胎」（Spare，暂译）中闹得最凶。

他在这本畅销书中揭露多年来的家庭纠纷，包括指控威廉为了梅根与哈利起争执时对他动手。

不过，2022年英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）逝世后，威廉、凯特与哈利和梅根出人意料合体，一起在温莎城堡（Windsor Castle）外头向群众致意。