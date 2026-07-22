英国前保守党国务大臣遇害 检方：犯嫌持锤子重击头部21次

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（法新社伦敦21日电） 曾任英国保守党政府国务大臣的资深右翼政治人物威德库姆（Ann Widdecombe）在家中遇害，涉嫌犯案的英国男子凯瑞（Joshua Kerry）今天首次出庭后继续遭到羁押，检方表示他曾拿锤子重击被害人头部21次。

78岁的威德库姆9日被发现陈尸在位于英格兰西南部的家中，警方两天后依谋杀罪嫌逮捕28岁的凯瑞。警方也将涉嫌实施、策划或煽动恐怖主义行为列为侦办方向，但凯瑞目前尚未因此被起诉。

来自英格兰北部的凯瑞今天在西敏区治安法庭（Westminster Magistrates’ Court）短暂出庭时面无表情，开口时仅确认自己的姓名、出生日期和地址。

他不久后又在伦敦老贝里（Old Bailey）刑事法庭出庭，法官暂定明年6月8日为审判日期。

检察官马里克（Kashif Malik）向法官简述案情时表示，凯瑞疑似持锤子重击威德库姆头部21次。

据称凯瑞当时从约500公里外的住处开车到威德库姆的家，然后直接进门攻击她，当时威德库姆正在家中用餐。凯瑞之后拿走钱包，仅在屋内停留两分钟即开车离开。

威德库姆的园丁发现她倒卧厨房地板上，脸部朝下。

根据马里克说法，初步研判死因为头部钝器伤。

凯瑞预计将于10月9日再次在老贝里出庭进行案件管理聆讯，之后11月20日出席进一步答辩与审判准备聆讯。

威德库姆在1987年至2010年间担任保守党国会议员，其后曾任英国狱政国务大臣及就业国务大臣。她坚定支持英国脱欧，并于2019年退出保守党，加入反移民阵营领袖法拉吉（Nigel Farage）的强硬右派政党。