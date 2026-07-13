英国前保守党阁员谋杀案 改由反恐警察调查

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（法新社伦敦13日电） 根据英国内政大臣马穆德今天说法，曾任英国保守党政府国务大臣的资深右翼政治人物威德库姆（Ann Widdecombe）疑似在家中遭到谋杀案件在出现新证据后，已由反恐警察接手调查。

78岁的威德库姆9日被发现陈尸在位于英格兰西南部的家中，原本负责调查的德文郡暨康瓦尔郡警察局（Devon and Cornwall Police）11日表示，尚无资讯暗示与恐怖主义有关。但马穆德（Shabana Mahmood）宣布的最新消息，证实英国警方已将恐怖主义列为可能动机之一。

马穆德今天在社群媒体平台X发文表示，在出现「新的资讯和证据」后，威德库姆的案件现由英国反恐警务网（Counter Terrorism Policing，CTP）主导调查；她本人则定于今天稍晚对国会议员进行相关报告。

英国反恐警务网的总监泰勒（Laurence Taylor）也发布声明表示：「我们正从多条线索进行调查，以厘清这场攻击的动机。」

德文郡暨康瓦尔郡警察局11日晚间表示，1名28岁英国籍男嫌在英格兰北部的约克郡（Yorkshire）被捕。

根据警方说法，威德库姆据信是在遗体被发现时的24小时前遭到攻击。而英国「每日电讯报」（The Daily Telegraph ）报导，被捕嫌犯的邻居表示，他8日上午离开位于罗瑟罕（Rotherham）的住家时，手持1根木棍。

威德库姆在1987至2010年间担任保守党国会议员，其后曾任英国狱政国务大臣及就业国务大臣。她坚定支持英国脱欧，并于2019年退出保守党，加入反移民阵营领袖法拉吉（Nigel Farage）的强硬右派政党。