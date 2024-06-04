英国国会大选 民调估工党将获史上最大胜利

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（法新社伦敦3日电） 英国将于7月4日举行国会下议院选举。线上民调业者「舆观」今天预估，在野工党（Labour）可能正迈向党史上最大选举胜利，工党未来将在下议院享有比敌对阵营多194席的优势。

舆观（YouGov）这项民调针对英国所有选区的投票行为进行预估，预测工党可能在7月4日大选中赢得下议院650席中的422席。

舆观预测现任首相苏纳克（Rishi Sunak）领导的保守党（Conservative Party）只会赢得140席，大减232席。

天空新闻网（Sky News）委托舆观进行这项民调。

工党可望取得较前党魁布莱尔（Tony Blair）1997年胜选时的更大胜利，在现任党魁施凯尔（Keir Starmer）领导下，可望比2019年惨败的上次大选增加222席。

舆观指出：「这一结果将超出压倒性的范围。」

苏纳克近两周以来用力辅选，却改变不了工党大幅领先的民调结果；对他而言，这项最新民调数字相当残酷。

民调还预估小党自由民主党（Liberal Democrats）席次将会来到48席，是原本席次的4倍。

这项民调结果公布前不久，脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）才宣布接手领导反移民「英国改革党」（Reform UK）并出马角逐国会席次。但是这项调查预测英国改革党无法赢得任何席次。