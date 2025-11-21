英国外劳获永久居留权 等待时间将大幅延长

（法新社伦敦20日电） 英国内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）今天宣布一项计画，未来部分合法移民将要等待20年，才能申请在英国永久居留。

马穆德表示这些提案是减少合法移民努力的一环，她前几天才宣布调整非正规移民的规定。

工党政府打击这两类移民，部分原因是民调显示，反移民强硬派法拉吉（Nigel Farage）所领导的英国改革党（Reform）支持率正在上升。

这项措施也被视为缓解英国公共服务压力已不堪负荷的一种方式。

父母是英国移民的马穆德在国会表示，「永久定居于此并非权利，而是特权，必须要靠自己努力赢取」。

英国政府5月宣布，计划将「无限期居留许可」（ILR）的申请资格期限，从5年延长至10年。

马穆德今天表示，透过正规移民管道入境且领取福利超过12个月的人，必须等待20年才能申请。

对于透过非正规管道入境的人，则需等待30年。

马穆德补充说，一些在脱欧后持医疗和社会照护签证入境的低技能工人，还有领取福利不到12个月的移民，则需等待15年。

这项计划目前正处于为期12周的公众谘询阶段，马穆德希望它能于明年4月生效。

内政部表示，高收入者在工作满3年后即可获得申请资格，至于医生和护士等公共服务人员在工作5年后，即可获得申请资格。

马穆德表示，移民「始终是英国历史重要组成部分」，但近年来移民的「规模」已造成「不稳定」。

政府估计，目前由于英国净移民人数增加，2026年至2030年间，约有160万人可能获得合法居留许可。

根据马穆德的改革方案，任何希望无限期居留在英国的人必须无犯罪纪录，具备高水平英语能力，无债务，并已缴纳3年社会安全税。

无限期居留许可允许人们在英国生活、工作和学习，不受任何限制，也是获得英国公民身分的关键途径。

英国改革党今年大部分时间在民调中以两位数领先工党（Labour），改革党表示将彻底废除无限期居留许可。