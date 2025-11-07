英国嬷运毒沦死囚 印尼监狱服刑12年后获遣返

（法新社印尼登巴萨7日电） 两名在印尼因毒品罪入狱服刑的英国人，今天清晨从印尼搭机返回英国，其中1人为被判死刑的69岁英国妇女，这是印尼与英国双方签署协议，基于人道理由遣返行动的一部分。

印尼以全球最严苛的毒品法闻名，但近一年来已陆续释放超过6名备受瞩目的囚犯。

69岁的英国妇女桑迪佛德（Lindsay Sandiford）2013年因贩运毒品在印尼�Q里岛被判处死刑。她与36岁沙哈巴迪（Shahab Shahabadi）同机返国。沙哈巴迪2014年涉毒品罪被捕，遭判终身监禁。

印尼政府官员马塔兰（I Nyoman Gede Surya Mataram）向法新社证实，两人已于今天凌晨搭乘卡达航空（Qatar Airways）班机，经杜哈转机前往伦敦。

他说，根据双边协议，两人「关押地点将移至英国」。他还说：「在我们将桑迪佛德与沙哈巴迪移交英国政府后，英方将全权负责依其法律作出裁决，但仍尊重我方司法判决。」

两人昨天在�Q里岛科洛布坎（Kerobokan）监狱举行的移送仪式上短暂现身，桑迪佛德以布。

桑迪佛德2012年自英国抵达�Q里岛时，遭海关查获其行李底层暗格藏有市值约214万美元的古柯硷（Cocaine）。她坦承犯罪，但辩称是因贩毒集团威胁要杀害她的儿子才被迫走私。

印尼法律与人权部长尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）上月与英国外交大臣古柏（Yvette Cooper）签署协议，促成桑迪佛德和沙哈巴迪获遣返。