英国宣布3636亿核潜舰计画 支持国防与青年就业

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（法新社伦敦29日电） 英国政府今天宣布，将投资84亿英镑（约台币3636亿元）推动「无畏级」（Dreadnought Class）核动力潜舰的新阶段计画；预计未来10年内可创造2万2000个学徒职缺。

法新社报导，唐宁街（Downing Street）首相办公室在新闻稿中表示，首相柏南（Andy Burnham）准备明天在英格兰西北部造船厂宣布这项消息，「将为英国核子吓阻计画挹注84亿英镑资金，为年轻人创造未来多年的就业机会」。

其中59亿英镑，由英国航太系统公司（BAE Systems）取得合约，承造4艘无畏舰，成为英国维持核子吓阻力量的核心；其余25亿英镑拨给英国本土国防供应链。

唐宁街指出，这项投资将协助首艘「无畏号」（HMS Dreadnought）完成海试，预计于2030年代初期加入英国皇家海军服役。

同时，第2艘潜舰「勇士号」（HMS Valiant）也将进入海试阶段，第3及第4艘则将陆续开始建造。

柏南在预发新闻稿中表示，这项计画将创造学徒与就业总共4万7000个机会，显示新政府的优先要务，在解决年轻人失业问题。（编译：纪锦玲）