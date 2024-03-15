英国承诺盖新燃气电厂 招致环保人士抨击

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（法新社伦敦14日电） 英国首相苏纳克（Rishi Sunak）内阁承诺盖新的天然气发电厂，以提高能源安全。这让苏纳克的气候政策在下半年大选前招致抨击，认为与国家的气候目标背道而驰。

目标是在2050年底前达成净零排放的保守党苏纳克内阁发布声明表示，打算建造燃气电厂，以避免断电威胁。

英国是用核能、太阳能和风力等低碳能源作为策略应对国内高昂气、电费的先锋。俄罗斯2022年初入侵乌克兰后遭西方制裁，俄国也切断供气作为回应，让英国天然气价格飙升引发生活成本危机。

英国政府在12日透过声明说：「政府承诺支持盖新的燃气电厂，确保无法以再生能源供电的日子里，维持安全和可靠的能源来源。」

苏纳克还说，英国达标净零排放需以「可行的永续方式，不能让人们在阴天或无风日子没有能源可用」。

为英国政府提供谘询的独立机构「气候变迁委员会」（Climate Change Committee）去年坦承，为平衡和确保能源供应安全，允许「少量」燃气发电到2035年「与脱碳电力系统共存」。

苏纳克去年放宽政府的净零目标，特别是将禁售燃油新车的政策延后5年至2035年。

俄乌战争期间，英国还核发一系列石油和天然气探勘执照，以增加能源供应。

英国政府声明说：「这是以永续和务实方式实现净零的最新举措，使英国不用依赖像蒲亭等外国独裁者。英国率先禁止进口俄国天然气，并透过新的核电厂、创纪录的再生能源投资，以及核发新的北海油、气开采许可来提供新的本土能源。」

然而政府这些声明引来环保人士愤怒，他们认为这与国家的净零目标背道而驰。

英国绿色和平组织（Greenpeace UK）政策主任帕尔（Doug Parr）说：「政府为提高能源安全和达成气候目标所制定的狡猾计画，将让英国更依赖让帐单和地球温度飙升的化石燃料。」

「实现低成本、安全和洁净能源系统的唯一途径，是透过吸引大量民间投资开发再生能源和升级老化的电网，但这届政府在两方面都失败。」